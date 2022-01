​"La guarigione della famiglia ferita"​, il secondo libro del biscegliese Leonardo Trione

Il biscegliese, Leonardo Trione, ha pubblicato il suo secondo libro: "La guarigione della famiglia ferita". Un libro e un metodo per salvare i matrimoni in crisi.



"La guarigione della famiglia ferita" nasce, dall'esperienza personale e professionale dell'autore, sul tema della famiglia ferita. È un testo che sta ottenendo un ottimo riscontro anche nelle vendite. Il testo rappresenta allo stesso tempo, uno strumento utile per i formatori e per coppie in crisi, in quanto offre un percorso pratico per affrontare i "disagi" e le difficoltà tipiche della famiglia ferita. È arricchito di testimonianze e della prefazione di don Renzo Bonetti (già Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana).