​ “Quirinal Games, come si elegge un Presidente. Forse”​, incontro a Bisceglie

Nel giorno in cui cominciano le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il Circolo Unione di Bisceglie, in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, presenta il libro di Pino Pisicchio: “Quirinal Games, come si elegge un Presidente. Forse”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 24 gennaio alle 19 nelle sale del Circolo Unione. Converserà con l’autore Enzo Magistà, Direttore di Telenorba.