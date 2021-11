TheGreenTrack, iniziativa dedicata ai giovani per la protezione della natura e della biodiversità

Europe Direct Bat lo sportello informativo per i cittadini sulle tematiche europee cofinanziato dalla Commissione Europea, segnala #TheGreenTrack, iniziativa dedicata ai giovani (tra i 18 e i 30 anni) per la protezione della natura e della biodiversità.

Lanciata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea in collaborazione con il Global Biodiversity Youth Network (GYBN), si svolgerà nella primavera del 2022, in vista della seconda fase della Conferenza sulla diversità biologica CBD COP15 delle Nazioni Unite ( 25 aprile-8 maggio) e durante l'Anno europeo dei giovani.

Per dare ai giovani la possibilità di partecipare attivamente è stato lanciato un bando per eventi denominato 'Green Track Stops' (Fermate sul binario verde). Si tratta di un invito rivolto ai giovani (studenti, scienziati, giovani professionisti, artisti) e alle organizzazioni giovanili di tutta l'UE a partecipare al percorso e contribuire con le loro proposte in modo significativo al dibattito sul futuro del nostro pianeta e della biodiversità.

Si possono presentare eventi in qualsiasi formato: online, ibridi o in presenza, conferenze, riunioni, seminari, mostre, workshop e spettacoli.



Gli eventi selezionati saranno organizzati tra marzo e maggio 2022, prima della conferenza COP15, e le relative idee e azioni ispiratrici saranno prese in considerazione durante l'evento di chiusura della campagna.

Scadenza per la presentazione di eventi: 10 dicembre 2021

Maggiori informazioni su come partecipare al link https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_it