​"Lessico sentimentale moderno", Gianni Ferrucci presenta il suo libro all'Unitre

Organizzato dalla UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' di Bisceglie lunedì 18 ottobre alle 17.30 presso la sede in via Petronelli n.16, si terrà un incontro con il Dott. Gianni Ferrucci, Psicologo, psicoterapeuta e dirigente sanitario Asl Bt, per la presentazione del suo ultimo libro "LESSICO SENTIMENTALE MODERNO" (I Sentimenti al tempo del covid) edito dalla Casa Editrice Dialoghi.

Nella serata verranno trattati temi inerenti gli effetti della pandemia sul nostro vissuto quotidiano e sul modo di relazionarci agli altri. All'avvio del nuovo Anno Accademico l'UNITRE di Bisceglie creerà quindi l'occasione per una migliore comprensione delle nuove problematiche psicologiche ed affettive soprattutto della famiglia e delle attuali nuove generazioni grazie alla presenza del Dott.Ferrucci. La serata sarà presentata da Luigi Ceci ed è aperta alla cittadinanza previa presentazione del green pass.