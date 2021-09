Una bellissima serata di poesie si è tenuta a Bisceglie presso la location delle Vecchie Segherie Mondadori/Mastrototaro il 24 settembre scorso. Nel rispetto delle norme anti-Covid, un pubblico numeroso è accorso alla presentazione della nuova raccolta di poesie “Pedòte de paróle du córe” del MdL Demetrio Rigante.

L’evento si è svolto con il patrocinio di Amministrazione comunale di Bisceglie, Ass. La Canigghie, Centro Studi Biscegliese, Vecchie Segherie Mastrototaro, Pro Loco di Bisceglie, Ass. Rai Senior di Bari, Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro D’Italia, Rotary Club Bisceglie, Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine”, Don Dialetto di Bari, ANT sezione di Bisceglie, Confcommercio di Bisceglie, ADISCO Bisceglie, Coop. Sociale Uno Tra Noi, Casa-famiglia Pegaso, Unitre, Circolo Unione, Fidapa, UNUCI, ANMI e Roma Intangibile.

La serata è iniziata, sulle note della colonna sonora di Cinema Paradiso, con un omaggio del poeta alla compianta presidente dell’ANT di Bisceglie Nina Di Modugno, con i versi “A Nina, u serrése du saule…”. Un’atmosfera magica si è creata nel salone in memoria di Nina, un ricordo che ha emozionato gli astanti e i suoi cari presenti all’evento.

La prof.ssa Marcella Di Gregorio, dopo un omaggio floreale offerto dal Circolo Unione per il suo compleanno, è intervenuta leggendo l’introduzione del libro, a cura dell’autore, in cui espone il significato della sua poesia, frutto di vissute emozioni testimoniate dal suo occhio lungo e attento: emozioni che creano nell’animo del poeta un movimento cui non si può rimanere indifferente e che poi, per non perdersi nel tempo, si fa poesia. “Pedòte de paróle du córe” sono appunto le “orme” di quelle parole dettate dal suo cuore.

Il dott. Donato De Cillis ha condotto la manifestazione, presentando le poesie, intervallate da aneddoti umoristici, la cui declamazione è stata affidata ad attori teatrali e poeti. Emozionante è stato inoltre l’omaggio fatto dall’autore Rigante alla madre con i versi “Quande me mènghe”, declamata da Natale Di Leo. Non poteva mancare nella raccolta il riferimento al Covid-19, “U virusse globalezzòte” e “Renghìuse tra le mìure” declamate rispettivamente da Franco Carriera e dal prof. Nicola Gallo.

Hanno portato il loro saluto il presidente dell’Ass. La Canigghie e del Centro Studi Biscegliese dott. Tommaso Fontana e il presidente dell’Accademia della Lingua Barese dott. Felice Giovine.

Durante l’evento, in più, sono stati proiettati sullo schermo due video di Rigante, ottimi per qualità, immagini, suoni e parola del prof. Nicola Gallo, uno sulla Murgia dal titolo “Ind’o máre de pète”, luoghi d’ispirazione per l’autore che ha svolto per 40 anni la sua professione nel centro trasmittente della Rai di M. Caccia, e l’altro come omaggio dell’autore al paese natìo “Messagge d’amóre o paiése méie”, tratto dal suo libro “Taralle e zùcchere”. I video sono a cura di Ippolito Vania, collega di lavoro del poeta al Centro Trasmittente della Rai di Monte Caccia. A seguire Nicola Losapio ha declamato “A Vescègghia mia bèlle”, un omaggio dell’autore al suo paese natìo.

Ha presenziato il Sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano, il quale ha evidenziato l’importanza e la difesa del dialetto locale come storia del territorio, contenuti comuni all’associazione La Canigghie.

Un breve saluto l’ha portato il Funzionario Rai Mario Deon di Rai Senior che ha parlato dell’attività del poeta in Rai e dei suoi incontri con i giornalisti e scrittori Michele Campione e Raffaele Nigro, noto scrittore e Premio Campiello. Poi la parola è passata al giornalista e scrittore Rai dott. Enzo Quarto che ha curato la prefazione al libro di Rigante: un intervento quello di Quarto che ha mosso le coscienze dei presenti con quei valori morali che sono l’essenza del libro di Rigante.

A seguire sono state declamate da Uccio Carelli la poesia “Paghìure de scherdamme de mè”, omaggio al malato di Alzheimer, dal prof. Nicola Gallo “Framméinde de felecetò” e da Anna Lozito “Ià l’Amóre…”. Non è mancato il saluto del Presidente dell’Associazione Libri nel Borgo Antico dott. Sergio Silvestris.

Sono intervenuti anche il vice presidente de La Canigghie il prof. Nicola Gallo e il giornalista e scrittore Uff. Luca De Ceglia (co-autori con D. Rigante ed il prof. Giuseppe D’Andrea), che hanno relazionato sul libro “U Dialétte Nóuste”, una grammatica della lingua dialettale a diffusione per gli Istituti scolastici.

“Da re radéce o véirse…” versi ispirati da alcuni titoli dell’indice del libro del poeta Natale Buonarota… declamata da Natale Buonarota, “La frònze ià cóme…” da Demetrio Rigante e “A Te, Maria…” dalla poetessa e prof.ssa Ida Musci. Si tratta di interpretazioni che hanno commosso il pubblico numeroso e silenzioso presente in sala.

Donato De Cillis ha infine presentato per il capitolo “Réde e Péinze” del libro il poeta e scrittore Gigi De Santis, presidente de “Don Dialetto” di Bari, e il poliedrico attore teatrale e tenore Carlo Monopoli i quali hanno declamato le ultime due poesie “Stu carnevòle” e “U dubbie de la defferenziòte”.

In conclusione, la presidente della Fondazione ANT - delegazione Bisceglie -Mariafranca Salerno e la presidente Coop. Uno Tra Noi Angela Quatela hanno ringraziato Demetrio Rigante per la nobiltà d’animo mostrata e tutti i presenti, per la solidarietà verso l’iniziativa “Fatelo con un libro” ideata e sostenuta dall’autore.

Rigante ha asserito: «Con la poesia “Quande se fòce bbène”, declamata dal prof. Nicola Gallo, ha avuto il suo epilogo una manifestazione che ha lasciato sicuramente “na Pedòte ind’o córe” nella collettività».

i ringrazia per le fotografie Elisabetta Storelli, nipote dell’autore del volume.