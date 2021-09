I primi giorni di scuola per i bambini delle classi prime della scuola primaria e per le loro famiglie rappresentano un’esperienza ricca di emozioni e aspettative. Consapevoli dell’importanza che riveste tale esperienza, i docenti del terzo circolo: Grimaldi Alfonso, Valeria Belsito, Loredana Di Clemente, Antonella Stregapede, Serena Quercia, Elisabetta Roselli, Francesca Minervini, Ida Baldini , Stefania Ricchiuti per il tempo normale; Lella Di Liddo, Antonella DeStena, Rosa Monopoli, Francesco Di Reda, hanno creato un bel gioco, ricordando Dante Alighieri per accogliere i nuovi alunni e i loro genitori.

Il 14 settembre è stato il primo giorno per i bambini di prima della scuola primaria e gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte, con gli insegnanti, li hanno accolti con una grande festa!

I nuovi iscritti alla scuola primaria al 3° circolo sono stati 118 e si sono formate 5 nuove classi prime a tempo normale ( 27 ore) e 2 classi prime a tempo pieno (40 ore). Due belle notizie: il nuovo anno inizia con il personale docente al completo e anche quest’anno saranno svolti progetto arte (studio di monumenti del territorio locale) e progetto Erasmus.

Questo il messaggio della dirigente Maura Iannelli: “Stamane abbiamo riaperto i cancelli del nostro istituto per dare inizio al nuovo anno scolastico. Un anno che abbiamo voluto iniziare in un clima di gioia riproponendo la nostra tradizionale ”festa dell’accoglienza “ riservata soprattutto a voi genitori e a voi bambini delle classi prime. Oggi per voi inizia il viaggio della conoscenza che vi condurrà alla scoperta di tante nuove cose. Sarà sicuramente un anno migliore di quello che ci lasciamo alle spalle. Un anno bellissimo da vivere insieme con spirito positivo”.