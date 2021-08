L’attore biscegliese Nicola Losapio presenta il libro “Blu Ametista”

L’attore Nicola Losapio relatore d’eccezione alla rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico di Bisceglie (26-30 agosto 2021), dove ha presentato il libro Blu Ametista della scrittrice Daniela Porcelli.

Sabato 28 agosto, nella splendida cornice di largo Piazzetta a Bisceglie, davanti a un nutrito pubblico, l’attore Nicola Losapio ha dialogato con la scrittrice Daniela Porcelli sul suo ultimo libro, dal titolo Blu Ametista. Una conversazione sentita e appassionata su una storia sorprendente, dove il paesaggio della Puglia fa da sfondo alle vicende di Marisa e alle discese e alle risalite che un destino tragico le ha riservato.

«Ho accettato con piacere l’invito di Daniela a fare da relatore alla presentazione del suo ultimo libro.» dice Losapio. «“Blu Ametista” è un libro sincero, tragico, reale, dolce, scritto in modo magistrale da Daniela che, oltre ad essere una poetessa e una scrittrice eclettica, pluripremiata e di grande esperienza, è anche docente di diritto ambientale».

Sulla rassegna letteraria: «“Libri nel Borgo Antico” è davvero un punto d’orgoglio per la città di Bisceglie. La manifestazione ha il pregio di far conoscere lo splendido centro storico della cittadina e, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento letterario a livello nazionale e una preziosa vetrina per chi vuole far conoscere le proprie opere. Sono stato felice e onorato di aver fatto parte di questa manifestazione. Ringrazio ancora Daniela Porcelli per avermi invitato come relatore, l’Associazione Libri nel Borgo Antico e la dottoressa Irene Frisari per aver introdotto il nostro incontro».

Nicola Losapio è reduce da una serie di set cinematografici internazionali, tra i quali Ripley di Steven Zaillian e The Swarm, per la regia di Luke Watson.