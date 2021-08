Libri nel Borgo Antico 2021, il gran finale a Universo Salute

Si chiude oggi, lunedì 30 agosto, la dodicesima edizione di Libri nel Borgo Antico.

L’Evento organizzato in collaborazione con Universo Salute, si terrà questa sera presso l’Opera Don Uva.

Alle 17,00 si terrà una visita guidata gratuita del Museo “Don Uva”, gestito dalla Fondazione Seca - Polo Museale Diocesano.

Seguirà alle 19,00 il convegno sul tema “La costante attualità del pensiero di Don Uva verso il centenario di fondazione dell’Opera”, condotto da Alfredo Nolasco. Interverranno Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, Paolo Telesforo, amministratore delegato di Universo Salute Opera Don Uva, suor Annateresa Valentini, Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza.

Si ricorda che, nel rispetto delle normative antiCovid e a maggiore tutela del pubblico e di tutti i partecipanti al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, per partecipare alle presentazioni dei libri è necessario effettuare la registrazione (on line al sito www.librinelborgoantico.com o in presenza). È inoltre necessario presentare all’ingresso delle piazze, il certificato verde di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70