Libri nel Borgo Antico, successo annunciato. Il programma di sabato

Dopo lo straordinario debutto di venerdì sera con migliaia di persone ad affollare il centro storico di Bisceglie, seconda giornata di appuntamenti per la XII edizione di Libri nel Borgo Antico.

È un programma intenso quello di sabato 28 agosto.

Sul palco di Largo Castello a Bisceglie, a partire dalle 19,30, Elvira Serra presenterà il suo Tutto da Vivere (Solferino), seguirà l’appuntamento con Enzo Iacchetti con Non è un Libro (self publishing). Alle 21,00 Giancarlo De Cataldo presenterà Il suo Freddo pianto. Un caso per Manrico Spinori (Einaudi). Seguirà alle 21,45 l’evento spettacolo di Vincenzo Mollica con Fabio Frizzi “Prima che dimentichi tutto”. Chiuderà la serata alle 23,00 Sergio Cammariere con Libero nell’aria (Rizzoli), con Cosimo Damiano Damato.

Fra gli autori sul palco del porto turistico, alle 21,00 Davide Grittani con La bambina dagli occhi di oliva (Arkadia) e alle 22,00 Chiara Francini con Il cielo stellato fa le fusa (Rizzoli)

Domenica 29 ricca di appuntamenti e sorprese per Libri nel Borgo antico.

Sul palco di Largo Castello a Bisceglie, a partire dalle 19,30, Annalisa Cuzzocrea con Elisa Forte e Daniele Manni presentano Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro (Piemme), Alle 20,15 Andrea Barzini presenta Il fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini ucciso a Mauhausen (Solferino). Alle 21,00, l’evento spettacolo La Leggenda di Fiore, di e con Marcello Veneziani. Alle 22,00 Ernesto Galli della Loggia si confronta con Giancarlo Fiume sul libro L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola (Marsilio).

Fra gli autori sul palco del porto turistico, alle 20,30 Emanuele Fiano con Il Profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah. Alle 21,30 Stefania Aphel Barzini presenta Le gattoparde (Giunti). Alle 22,00 Walter Nudo racconta il suo La vita accade per te (Roi Edizioni).

Si chiude lunedì 30 agosto la dodicesima edizione di Libri nel Borgo Antico.

L’Evento organizzato in collaborazione con Universo Salute, si terrà questa sera presso l’Opera Don Uva.

Alle 17,00 si terrà una visita guidata gratuita del Museo “Don Uva”, gestito dalla Fondazione Seca - Polo Museale Diocesano.

Seguirà alle 19,00 il convegno sul tema “La costante attualità del pensiero di Don Uva verso il centenario di fondazione dell’Opera”, condotto da Alfredo Nolasco. Interverranno Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, Paolo Telesforo, amministratore delegato di Universo Salute Opera Don Uva, suor Annateresa Valentini, Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza.

Torna anche Il Borgo dei Piccoli.

SABATO 28

ORE 18:00

presentazione del libro di Giacomo Nanna "Amis e il chicco incantato".- senza prenotazione

ORE 19:00

Lettura ad alta voce e drammatizzazione in inglese di alcuni tra i più belli albi illustrati, a cura di Silvia Cappa. Dedicato a bambini di tutte le età. - senza prenotazione

DOMENICA 29

ore 10:30

Laboratorio ludico didattico "Il gioco della raccolta e del riciclo - Attività di trasformazione e riuso creativo di prodotti riciclati", condotto da Valentina Vecchio e promosso nell'ambito del progetto C.A.R.T.A. (Carta, Ambiente, Riciclo, Territorio, Arte) con CSV San Nicola e Associazione Pegaso. L'attività è dedicata ai bambini a partire dai 7 anni, a numero chiuso. prenotazioni presso info@zonaeffe

ORE 18: 00

presentazione del libro di Mariantonietta Campobasso "Il drago spruzzagioia e il segreto dei 5 regni", youcanprint. / senza prenotazione

Alla presentazione segue, con l'aiuto dell'artista Giuseppe Francavilla, il laboratorio "Dimmi se sei felice", dedicato a bambini di tutte le età. / senza prenotazione

Si ricorda che, nel rispetto delle normative antiCovid e a maggiore tutela del pubblico e di tutti i partecipanti al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, per partecipare alle presentazioni dei libri è necessario effettuare la registrazione (on line al sito www.librinelborgoantico.com per le presentazioni di Largo Castello e in presenza piazza Duomo, piazza Tre Santi, Largo Piazzetta e Porto Turistico). È inoltre necessario presentare all’ingresso delle piazze, il certificato verde di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70