Al via la XII edizione di Libri nel Borgo Antico, gli appuntamenti da non perdere

Prende il via giovedì sera la XII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. La rassegna letteraria che si tiene a Bisceglie fino a lunedì 30 ha in serbo per il pubblico innumerevoli sorprese, ospiti superlativi, eventi spettacolo.

S’inizia giovedì con lo spettacolo teatrale dedicato a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte. L’evento, ideato e diretto da Gianluigi Belsito, si intitola Dante nel Borgo Antico. Si tratta di uno spettacolo itinerante, nello stile del Teatro del Viaggio, la compagnia teatrale che affiancherà l’artista biscegliese nella rappresentazione di alcuni passi della Divina Commedia. In scena, per le strade del centro storico di Bisceglie, ci sarà anche un gruppo di attori amatoriali, che nelle scorse settimane hanno partecipato a un laboratorio teatrale condotto da Gianluigi Belsito.

Da venerdì la rassegna entrerà nel vivo. Fra gli autori in programma venerdì 27 in Largo Castello: Roberto Costantini con Una donna in guerra (Longanesi), Gabriella Genisi (La regola di Santa Croce - Rizzoli), Pinuccio (Annessi e connessi: la vita al tempo del social), Alessandro Robecchi (Flora - Sellerio) e Luca Barbarossa (Non perderti niente - Mondadori)

Sabato 28 sul palco di Largo Castello di susseguiranno Elvira Serra (Tutto da vivere - Solferino), Enzo Iacchetti (Non è un libro), Giancarlo De Cataldo (Il suo freddo pianto - Einaudi). Seguirà alle 21,45 Vincenzo Mollica, accompagnato da Fabio Frizzi, in Prima che dimentichi tutto. Mentre alle 23 Sergio Cammariere, con Cosimo Damiano Damato, racconta Libero nell’aria (Rizzoli).

Domenica 29 sarà la volta di Annalisa Cuzzocrea che discute del suo libro Dove sono finiti i bambini (Piemme) insieme con Elisa Forte e Daniele Manni; seguirà la conversazione con Andrea Barzini e il suo Il fratello minore (Solferino); Marcello Veneziani porta in scena una drammatizzazione del suo La leggenda di Fiore (Marsilio). Alle 22,00 Ernesto Galli della Loggia presenterà il suo libro L’aula vuota - Come l’italia ha distrutto la sua scuola (Marsilio). Antonio Caprarica chiuderà la serata con Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti (Sperling&Kupfer).

Lunedì 30 agosto, all’interno dell’Opera Don Uva - Universo Salute si svolgerà a partire dalle 17,00 un evento dedicato al centenario della fondazione dell’Opera (parteciperanno Marcello Veneziani, Paolo Telesforo e suor Annateresa Valentini). Alle 21,00 sul piazzale della Basilica San Giuseppe si terrà il recital per Alda Merini “Elettroshock” con Antonella Ruggiero, Cosimo Damiano Damato e Roberto Olzer.

Si ricorda che, nel rispetto delle normative antiCovid e a maggiore tutela del pubblico e di tutti i partecipanti al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, per partecipare alle presentazioni dei libri è necessario effettuare la registrazione (on line al sito www.librinelborgoantico.com per le presentazioni di Largo Castello e in presenza piazza Duomo, piazza Tre Santi, Largo Piazzetta e Porto Turistico). È inoltre necessario presentare all’ingresso delle piazze, il certificato verde di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70