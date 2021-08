​"Ieri, oggi e domani. 1921-2021", cento anni di storia di presenza dei pugliesi a Milano

Cento anni di storia di tante storie. Nel 1921 un gruppo di professionisti e commercianti diede vita alla prima associazione pugliese a Milano, nel 2021 la domanda è stata: Come ricordare uomini, personaggi e storie? Un libro! Perché non si perda traccia e memoria di una storia individuale e collettiva. Lo scopo è che questo lavoro diventi una pietra miliare nella storia della Puglia e dei pugliesi fuori dai confini regionali e dell’Associazione Regionale Pugliesi, sodalizio storico, che ha favorito l’acquisizione e la consapevolezza di una significativa appartenenza a una storia collettiva.

IERI,OGGI E DOMANI (1921-2021) - Pugliesi protagonisti nella metropoli lombarda.

Se ne parlerà a “Libri nel Borgo Antico” in piazza Tre Santi a Bisceglie (nel pieno centro storico) venerdi 27 agosto alle 20,20.

Sono previsti gli interventi di:

Loredana Capone Presidente Consiglio Regionale della Puglia

Al biscegliese Giuseppe Selvaggi, uno dei curatori dell’opera, abbiamo chiesto il perché di questo libro? La risposta semplice e disarmante è stata: “Perché non si perda traccia e memoria di tante storie”.

Lo scopo del “LIBRO PER IL CENTENARIO” - continua Selvaggi - è che questo lavoro diventi una pietra miliare nella storia della Puglia e dei pugliesi fuori dai confini regionali e dell’Associazione Regionale Pugliesi, sodalizio storico, che ha favorito l’acquisizione e la consapevolezza di una significativa appartenenza a una storia collettiva. Nel 1921 un gruppo di professionisti diede vita alla prima associazione pugliese a Milano, nel 2021 ci siamo chiesti come ricordare uomini, personaggi e storie perché non se ne perda traccia e memoria; abbiamo lanciato un progetto di scrittura collettiva prevedendo più e diversi contributi d’arricchimento,il piano dell’opera prevede una parte storica conoscitiva, testimonianze e contributi di personalità (soggetti istituzionali, artisti, imprenditori e autorità con le quali l’associazione si è interfacciata), contributi scritti attinti da memorie personali e collettive, aneddoti e curiosità, personaggi e storie simbolo o particolari, eventi o iniziative di un certo rilievo (a titolo di esempio: l’attività a favore degli Italiani di Crimea, il Premio “Ambasciatore di Terre di Puglia”, il teatro, gli incontri con personaggi e esponenti del mondo accademico, letterario e imprenditoriale, gli approfondimenti sull’opera e la figura di Don Tonino Bello, l’attenzione ai giovani e altre iniziative di alto profilo in più campi), una raccolta di testimonianze fotografiche”.

I pugliesi a Milano sono la più grande comunità presente nella metropoli lombarda. Dall’associazione regionale pugliesi di Milano, sono passati migliaia di pugliesi che nei nostri incontri hanno ritrovato la “Piazza” del paese dove i diversi accenti di provenienza si sono fusi e sono nate occasioni di costruttiva aggregazione.

La condizione di emigrato, viene da dire, resta nel sangue, il biscegliese porta spesso con sé quella malinconia soffocata dalla triste consapevolezza della realtà e per questo gode quando sente parlare qualcuno con il suo vecchio accento, quando sente lodare la sua terra di provenienza, quando ricostruisce la trama dei suoi vecchi rapporti umani con qualcuno che può aggiornarla.

Questo desiderio è stato raccolto e accolto dall’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi IL SOSPIRO DI BISCEGLIE che saranno presenti e addolciranno l’appuntamento.