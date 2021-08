Natale Buonarota presenta “L’alone della Sfinge”

Il poeta Natale Buonarota dà alle stampe la sua settima pubblicazione dal titolo “L’alone della sfinge”, una raccolta di centocinquanta liriche per la casa editrice Menna di Avellino.

Il volume “L'alone della sfinge” risulta essere figlio di un percorso dell'autore nelle profonde estasi del verso: si tratta, infatti, di un importante percorso di sperimentazione iniziato con "Anonime definizioni", già insignito del Premio internazionale cultura a Napoli, nel quale l'autore si rapporta alle grandi penne poetiche della Storia letteraria. Il progetto culturale di Buonarota è proseguito poi con la silloge "Dalle radici al verso" nel quale il rapporto di ricerca concerne il dialogo tra l'autore e la sua anima. “L'alone della sfinge”, dunque, segna la terza parte della sfida, intrisa di mistero e di ermetismo raffinato, in grado di donare al lettore nuovi importanti strumenti di ricerca come chiave di interpretazione del verso.

Natale Buonarota sarà presente al Festival Letterario “Libri nel Borgo Antico” di Bisceglie per raccontare la sua ultima fatica venerdì 27 agosto 2021, alle ore 22:20 in Piazza Tre Santi, centro storico di Bisceglie (vicinanze della Chiesa di S. Matteo). Modereranno l’incontro Nicola Ambrosino e Pasquale Consiglio e, per l’occasione, sarà prevista l’interpretazione declamatoria di Franco Carriera.