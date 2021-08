Giovedì scorso, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Borgo delle Meraviglie, il poeta biscegliese Nicola Ambrosino e l’attore Franco Carriera hanno riscosso grande consenso per lo spettacolo dialettale (e non solo) dal titolo “Ne mettèmme la masckèrene… ma nan ère Carnevòle”.

È stata l’occasione per realizzare una serata poetica tra lingua italiana e dialetto, all’insegna del verseggiare e del declamare, per sorridere e riflettere sul momento difficile post pandemia. Nella splendida location di Piazza Tre Santi, nel cuore del centro storico, infatti, i due artisti hanno avuto modo di raccontare usi e tradizioni biscegliesi.

In una nota social Ambrosino ha affermato: «Avere a disposizione, grazie a questa nobile iniziativa del "Borgo delle Meraviglie" un'antichissima piazza del nostro bel borgo antico e riuscire a tenere incollata alle loro sedie e panche, una piazza gremita di gente divertita, non è assolutamente facile. Io, insieme al mio compagno di viaggio Franco Carriera, ci siamo riusciti. Con la satira dialettale, con la lingua e spunti di riflessione, abbiamo raccontato la Storia locale, i personaggi, la politica, la più stretta attualità, i nostri costumi, ma la cosa più importante è stata quella di far diventare Bisceglie una tappa delle prossime "Notti Bianche della Poesia" ed esattamente tappa cittadina dei Poeti dialettali di Terra di Bari. Una promessa a noi fatta dal nostro primo cittadino Angelantonio Angarano davanti al l'ideatore e promotore della "Notte Bianca della Poesia", di Giovinazzo, nonché Presidente dell'Accademia dei Pensieri e delle Culture del Mediterraneo, dr. Nicola De Matteo. Il pubblico ha gradito, gli applausi a scena aperta e le risate sono state ossigeno per i nostri futuri progetti, fatti da passione ed entusiasmo. Un personale grazie agli organizzatori del "Borgo delle Meraviglie", alla Confcommercio cittadina e all'amministrazione comunale ». Lo stesso poeta Nicola Ambrosino ha aggiunto, viste le numerosissime richieste di replica pervenute sullo spettacolo, di essere «a disposizione per eventuali inviti o proposte».