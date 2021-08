X Edizione Premio Internazionale Cultura, Arte e Spettacolo “Sergio Nigri”

L’Archeoclub d’Italia Sede di Bisceglie, presieduto dal prof. Luigi Palmiotti suo fondatore, da trentanove anni promuove con i suoi soci, la custodia del patrimonio cittadino, attraverso pubblicazioni e attività, che valorizzano il passato che non può cadere nell'oblio. Nasce dieci anni fa l’idea di istituire un Premio dedicato al flautista Sergio Nigri, illustre artista fra i baluardi della Storia - non solo italiana - tra i grandi patrimoni culturali identitari della città di Bisceglie.

Anche questa decima edizione del Premio, sotto l’egida del Comune di Bisceglie, è condotta da Pina Catino, Vice Presidente e Delegato Archeoclub d’Italia Sede di Bisceglie. L’Evento, che si svolgerà venerdì 20 agosto 2021 – a partire dalle ore 18:30 – presso S.O.M.S. “Roma Intangibile” (Presidente dott. Pasquale D’Addato) – Parco Unità d’Italia, include un Premio Speciale per i Diritti umani, civili e impegno sociale. Quest’ultimo è riconosciuto al pari di un omaggio a don Tonino Bello. Madrina di questa X Edizione sarà la dott.ssa Antonella Pagano, poeta e sociologo, per il suo sguardo attento alla poesia dei territori fisici e dell’anima.

La cerimonia si apre con il saluto del Sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano, e gode del Patrocinio di Archeoclub d’Italia che nel 2021 celebra il suo cinquantesimo anniversario. Pertanto, sarà presente il Presidente nazionale dott. geol. Rosario Santanastasio con diversi consiglieri del Direttivo nazionale, di concerto al Coordinatore Archeoclub pugliese, dott. Sabino Silvestri.

I premiati:

- Scienze della Terra e Geoambientali - Dott. Geol. Antonello Fiore (Presidente Nazionale SIGEA); Dott. Geol. Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia);

- Istituzioni – Archivio di Stato Bari – Trani – Barletta; F.A.C. Fondazione Archeologica Canosina; Museo Archeologico di Ostuni;

- Cultura – prof. Avv. Antonino Battiati - Giurista; Prof. Dott. Alessandro Cignetti – medico chirurgo; Prof. Donato Coppola - Direttore Museo Archeologico di Ostuni; Dott. Michele Grimaldi - Direttore Archivio di Stato - Bari, Trani, Barletta; Dott. Sergio Fontana - Presidente F.A.C. - Canosa di Puglia; Cav. Pierpaolo Sinigaglia - Architetto; Dott. Cap. Vito Leonardo Totorizzo - Presidente SPAMAT; Avv. Patrizia Valeri – Patrocinante in Cassazione – Giurisdizioni Superiori;

- Arte e Spettacolo - prof. Antonio Dell’olio - musicologo e musicista; M° Gianni Mazzone – tenore, Presidente Accademia “Cantomania”, Ruvo di Puglia;

I Premiati per i Diritti umani, civili e impegno sociale omaggio a Don Tonino Bello:

Maria Grazia Lamanuzzi – scrittrice; associazione intitolata alla memoria di “Girolamo Tartaglione” – Roma (Direttore generale degli Affari penali, vittima del terrorismo di estrema sinistra negli anni di piombo), fondata dal prof. Avv. Antonino Battiati;

Attestati di Benemerenza - Coll.(r) Dr Cav. Michele Miulli; Dott.ssa Antonella Pagano, Dr Vitoronzo Pastore, Sig. Vincenzo Storelli, già premiati nelle precedenti Edizioni, per i nuovi successi in ambito Beni Culturali, Letterario e Storico.

La Commissione Premio della X Edizione è composta da: Presidente Dott. Vitoronzo Pastore - Storico; Segretario Sig.ra Teresa Russo; Sig. Vincenzo Di Leo - Priore Confraternita dell’Addolorata – Bisceglie; prof.ssa di Lettere Lucia Di Molfetta; prof. Graziano Leuci - Chimico; Dott.ssa Antonella Pagano - Poeta, Sociologa e Critico Letterario Internazionale. Il Coordinatore del Premio è Ph. R. Pina Catino - Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie -, che ringrazia il Presidente Archeoclub d’Italia sede di Bisceglie, prof. Luigi Palmiotti, mosso da profondi valori ispirati su sentimenti fondati sulla conoscenza della storia cittadina e su un forte senso d’identità per aver istituito il Premio dedicato al concittadino Sergio Nigri, ricordando l’Art. 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società («L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo tra le popolazioni e i luoghi»). Il Presidente Palmiotti, pluriaccademico, ha pubblicato n. 50 opere sull’archeologia di Bisceglie, archeologia medievale (casali, masserie e fenomeno della transumanza) in oltre trent’anni di volontariato al servizio dei Beni Culturali. Negli anni ’80, ha contribuito con i soci alla fondazione del Museo Diocesano di Bisceglie (sede Palazzo Vescovile), al recupero di una possente raccolta di quadri di scuola napoletana (Cesare Fracanzano, Paolo De Matteis, Vito Callo e altri) e al recupero di argenti di fattura napoletana di proprietà delle Confraternite. Palmiotti ha scoperto 180 insediamenti con il prof Francesco Prelorenzo, la cui raccolta del materiale archeologico è esposta nel Museo Archeologico di Bisceglie. L’Archeoclub di Bisceglie sotto l’esperta guida del suo presidente ha contribuito al rientro di quaranta casse di reperti preistorici musteriani che erano depositati al Museo Archeologico di Bari. La richiesta fu avanzata da Palmiotti alla Divisione IV del Ministero Beni Culturali; contemporaneamente è riuscito ad ottenere l’Urna cineraria romana I sec d. C. utilizzata come acquasantiera nella Chiesa di Santa Margherita e oggi depositata nel Museo Archeologico di Bisceglie e, sempre Archeoclub, fece intitolare il Museo a Francesco Majellaro - archeologo. Nel 1987 viene fondato il Museo Etnografico “Francesco Prelorenzo”, per convenzione del Comune con l’Archeoclub su proposta del presidente.

Hanno collaborato a questa X Ed. il Club per l’UNESCO di Bisceglie, S.O.M.S. “Roma Intangibile” - Bisceglie, Società di Storia Patria per la Puglia, museo etnografico “Francesco Prelorenzo” - Bisceglie.