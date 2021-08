​Teresa Antonacci a Bisceglie​ per presentare il suo nono romanzo

La libreria Prendi Luna book & more ospita Teresa Antonacci, prolifica autrice molfettese al suo nono romanzo, Quasi, fortunato sequel de La dodicesima stanza, pubblicato dalla casa editrice Les Flâneur nel 2016. In Quasi, l’autrice riprende e continua la storia di Alina, donna coraggiosa che dopo un lutto e il conseguente trasferimento a Polignano, è costretta a rimboccarsi le maniche nel tentativo di pareggiare i conti con il destino. La presentazione sarà moderata dal professore Guido Croci.

Appuntamento a domenica 1 agosto, a partire dalle 19.30 in via Tupputi 15.

L’evento è gratuito e i posti a sedere distanziati e limitati; è richiesta prenotazione telefonica (080 809 2484).

* * *

Quasi (Les Flâneurs Edizioni)

Dopo la morte dell’amato Nicola e il trasferimento nella casa di dodici stanze a Polignano, per Alina si prospetta un drastico cambio di direzione. Ormai donna matura e realizzata, che ha fatto pace con il suo “dono” – la Sindrome di Asperger – Alina dovrà mettere insieme i cocci del passato e provare a costruire una nuova serenità dopo averla rincorsa, raggiunta e ripersa. Ma i déjà-vu accadono, e l’amore pure, e lei si troverà di nuovo in balia della sorte, ad accoglierne le svolte inaspettate e le speranze disattese. Perché, come diceva nonno Giuseppe: “Dio dà e Dio toglie”, e le cose irrisolte della vita, prima o poi, tornano pressanti.