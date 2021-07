"​Per sempre tuo", "Cirano e Bisceglie 20-21", torna "Prendi un romanzo al Chiar di Luna"

Sull’onda dei successi delle prime quattro serate d’autore e del fuori cartellone incluse nel calendario di “Prendi un romanzo al chiar di Luna” – II edizione della kermesse letteraria organizzata da Prendi Luna book & more e curata dalla scrittrice Malusa Kosgran – che hanno visto protagonisti Corinna De Cesare, Nicola Brunialti, la coppia di co-autori Lia Celi e Andrea Santangelo, Marco Di Pinto e Paolo Regina, via Tupputi torna a chiudersi al traffico per accogliere la cittadinanza in completa sicurezza.

Giovedì 29 luglio, dalle ore 19.30 alle 21.30 ca., la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 è felice di ospitare VincenzoArena che presenterà ai lettori due dei suoi ultimi libri: Per sempre tuo, Cirano – una raccolta di inchieste a firma dell’autore incentrate sulla mafia di Puglia – e Bisceglie 20-21 Libera il futuro – una selezione di articoli densi di speranza e resilienza dedicati al futuro della nostra cittadina.

Vincenzo Arena – 39 anni, pugliese di nascita, siciliano di origine e romano d’adozione – è giornalista pubblicista, editorialista, fondatore del periodico mediapolitika.com e scrittore per passione. Laureatosi in Editoria, Comunicazione multimediale e Giornalismo ha poi conseguito un master in Affari Pubblici e Parlamentari ed è stato consulente del Servizio Comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo dodici anni trascorsi nella capitale è tornato a vivere a Bisceglie. Attualmente lavora come Digital Project Manager e web designer; collabora con Ossigeno per l’Informazione, osservatorio nazionale dei cronisti minacciati e sotto scorta; inoltre è docente e formatore presso l’Università di Roma Tor Vergata e presso Enti privati, pubblici, associazioni e spazi di co-working.

Bisceglie 20-21, Libera il futuro è la sua quarta pubblicazione dopo Zagare e sangue (2010), L’informazione è cosa nostra (2014), Per sempre tuo, Cirano. Un giornalista contro le mafie pugliesi (2020).

Modererà l’incontro Anna Piscopo.

L’evento è gratuito e i posti a sedere distanziati e limitati; è richiesta prenotazione telefonica (080 809 2484).

Per sempre tuo, Cirano

L’opera raccoglie le inchieste di Vincenzo Arena sulla mafia di Puglia nel corso degli ultimi dieci anni di giornalismo: una selezione di notizie e documenti sul racket, sulle dichiarazioni dei testimoni di giustizia, sugli scandali dei comuni pugliesi sciolti per infiltrazioni mafiose e su tutto ciò che orbita intorno alla criminalità organizzata pugliese.

Bisceglie 20-21 Libera il futuro

«Di speranza, di resilienza e di futuro sono impregnati tutti gli articoli che troverete in queste pagine. Denunce e proposte, crude e fastidiose come un ronzio per le orecchie di qualcuno. I miei occhi hanno provato a testimoniare, negli ultimi dodici mesi, la fede combattuta a difesa della bellezza di Bisceglie. E ai miei concittadini che hanno lottato, lottano e lotteranno dico: teniamo accesa la speranza e guardiamo al futuro. Uniamoci in una rete civica fatta di competenze, fantasia, onestà e saggezza. Liberiamo il futuro di questa città.»

Vincenzo Arena