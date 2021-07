​La Città Possibile ospita Michele Cucuzza a Villa Consiglio

L'estate sembra non terminare per "La Città possibile". Villa Consiglio ospiterà il 3 agosto, dopo la rassegna "Come sorse il sole", Michele Cucuzza con il suo ultimo lavoro edito da Armando Curcio.

Steve Jobs, vita e invenzioni di un genio coraggioso, è il titolo del suo nuovo libro. Una favola per bambini e adolescenti sul genio, creatore della Apple. "Da lui impariamo quanto sia indispensabile pensare in grande e non arrendersi mai" dirà l'autore.

Una vita in chiave favolistica di un uomo scomparso prematuramente che ha incantato il celebre giornalista RAI.

Una serata da non perdere, alle 20.30, in una splendida cornice, Villa Consiglio, dimora storica in Carrara San Francesco, 16 a Bisceglie.

I libri saranno disponibili durante la serata e presso la libreria "Prendiluna" di Via Tupputi a Bisceglie .