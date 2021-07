"Il fascino discreto dell'amore",​ ​il romanzo della scrittrice biscegliese Grazia Cioce

E' uscito ieri, giovedì 22 luglio, il romanzo della scrittrice biscegliese Grazia Cioce.

"Il fascino discreto dell'amore", targato Newton Compton, è un romanzo che parla di diversità e pregiudizi, ma lo fa attraverso la chiave particolare dell'ironia e dell'autoironia.

Charlotte Viviani è da sempre considerata la pecora nera della famiglia, la ragazza strana che non si adatta ai rigidi canoni e che vive assecondando un suo particolare codice che la protegge dall'amore che, in un modo o nell'altro, fa soffrire.

Il romanzo tocca con leggerezza temi come l'accettazione, la diversità e l'amore. Tra le pagine vi troverete a sorridere, ridere e piangere con la protagonista che, in fin dei conti, sta solo cercando il suo posto nel mondo, un po' come tutti noi. La sua vera forza è un'ironia trascinante che porta tutti i suoi protagonisti in un viaggio folle, tra sfide, cene divertenti, escursioni nelle valli piemontesi, con una meta bellissima: l'amore. Che sia amore per la famiglia, per gli amici o per l'anima gemella, alla fine Charlotte capirà qual è il vero "metodo" per vivere felice. E se vorrete, lo scoprirete anche voi...

BIOGRAFIA ARTISTICA:

Grazia Cioce è pugliese di nascita, biscegliese, ma torinese di adozione. Laureata in Lettere, lavora come Responsabile logistica presso un’azienda di Torino. Si dedica alla scrittura in tutti i momenti liberi, da quando ha dieci anni. Ha già scritto diversi romanzi. La Newton Compton ha pubblicato Gli imprevedibili effetti dell’amore e Il fascino discreto dell'amore.

TRAMA:

Charlotte Viviani ha ventisette anni e sogna da sempre di fare la giornalista. Appartiene a una nota e ricca famiglia di cui è, benevolmente, considerata la pecora nera, così quando le viene proposto di diventare la nuova voce della Posta del Cuore di una nota rivista femminile è combattuta: da un lato teme il giudizio di suo padre, dall'altro non vede l'ora di mettersi in gioco. Qualche bicchiere di troppo e un incontro fortuito riescono a convincerla a lasciarsi andare. E ancora una volta, com'è nella sua natura ribelle, farà quello che le dice il cuore, e non la testa. Così comincia a rispondere ai messaggi più disparati, finché il #MetodoCharlotte non conquista il web. Il suo stile frizzante e la sua filosofia di vita hanno fatto breccia nel cuore delle lettrici. Ma proprio quando le cose sembrano andare alla grande, una rivista rivale lancia l'offensiva: l'affascinante Mattia Ricci, il caporedattore del settimanale maschile più letto, scrive un articolo di fuoco contro il Metodo Charlotte, screditando l'autrice. Ha inizio una competizione spietata senza esclusione di colpi, che costringerà Charlotte e Mattia a incrociarsi sempre più spesso. E chissà che la sfida non si trasformi presto in qualcosa di diverso… Quanto a lungo puoi ignorare quello che il tuo cuore comanda?