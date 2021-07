Musica, teatro, scultura, poesia, creazioni multimediali. E’ il percorso artistico dell’Anteas Bisceglie (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive nella Solidarietà) che mette in mostra gli elaborati realizzati a conclusione dell’anno sociale.

Giunta alla decima edizione, l'esposizione, patrocinata dal Comune di Bisceglie, è stata inaugurata il 21 luglio presso la rettoria del Santissimo Salvatore, in via Trieste; un luogo caro all’associazione che per diverse edizioni ha animato con il canto le celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova. Ed è il coro “Laura Colangelo”, introdotto dalla presidente Anteas Anna Colella, ad aver aperto la serata. Canti della tradizione napoletana, da ‘O sole mio a Tu vuò fa’ l’americano, sono stati eseguiti dalle voci femminili dirette dal M° e soprano Marzia Pedone, la quale ha allietato il pubblico anche come solista. Un clima di spensieratezza dopo i mesi trascorsi a distanza.

“Ma non possiamo nascondere la malinconia per la perdita della cara professoressa Luisa Rana che all’Anteas ha dedicato tutta se stessa per più di dieci anni. – ha sottolineato commossa la professoressa Maria Luisa Di Bari, presidente emerito dell’Anteas Bisceglie – “Fondatrice del coro, è stata Luisa l’ideatrice dei progetti di solidarietà nelle case di cura, nei centri anziani, negli ospedali del territorio dove, grazie a specifiche convenzioni, ha portato la musica producendo effetti positivi sulle persone, facendo cantare anche i malati di alzheimer”. Non canto perché sono felice ma sono felice perché canto, era il suo motto. E su questo solco, promettono i soci, proseguirà l'impegno solidale del coro.



Presente all'inaugurazione della mostra anche la presidente dell’Anteas Bari, Carmela Piccolo. “Nonostante la pandemia abbia attraversato anche quest'ultimo anno sociale, le attività della sezione di Bisceglie sono proseguite con successo affermando il valore della solidarietà” – ha sottolineato porgendo il saluto finale.



La mostra sarà aperta al pubblico anche oggi, venerdì 23 luglio, dalle ore 20 alle ore 23.