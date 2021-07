​Torna il Riconoscimento internazionale "Lucrezia Borgia", ecco i premiati

Dopo il grande successo nell’anno 2019 per gli eventi culturali svoltisi in onore dei 500 anni dalla scomparsa di Lucrezia Borgia, Duchessa di Bisceglie e Reggente di Ferrara, il più imponente in Italia che si son celebrati in quel di Bisceglie, quest’anno l'appuntamento voluto dall’Associazione culturale Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia ritorna nel mese di settembre.

Inserito nel cartellone degli eventi estivi nella città di Bisceglie, l'appuntamento serve per consegnare l’Alto Riconoscimento "Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza" a personalità che per il loro impegno Culturale o Scientifico hanno raggiunto traguardi significativi.

Questa edizione verrà celebrata nello storico Palazzo Ottavio Tupputi nel Salone degli Specchi, domenica 26 settembre alle 19,00 con ingresso libero..