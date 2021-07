​“L’eredità dei Borgia”, Lia Celi ​e Andrea Santangelo ospiti a Bisceglie

Venerdì 16 luglio, dalle ore 19.30 alle 21.30, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 ospiterà la terza serata della II edizione di “PRENDI un romanzo al chiar di LUNA”, una rassegna letteraria – a cura della scrittrice Malusa Kosgran – che copre l’intero mese di luglio ospitando autori e autrici di fama nazionale.

I terzi ospiti sono la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Lia Celi e lo scrittore e storico Andrea Santangelo, co-autori de “L’eredità dei Borgia” edito dalla casa editrice Solferino. Modera l’incontro la giornalista Grazia Pia Attolini.

Narrativa: “L’eredità dei Borgia” è il nuovo libro giallo della prolifica coppia di autori Celi-Santangelo specializzata nel ritrarre personaggi storici con il rigore degli studiosi ma anche con tantissima ironia.

La scrittrice , giornalista, autrice e conduttrice televisiva, umorista e blogger Lia Celi e il saggista storico Andrea Santangelo sono le due penne – ironica e accattivante la prima, puntale e precisa la seconda – de “L’eredità dei Borgia” un giallo fresco di stampa. Nota al pubblico anche per i suoi testi satirici (Cuore, Smemoranda, Avvenimenti) e quale brillante autrice televisiva e radiofonica (Pippo Chennedy Show, La Barcaccia, Celi mio marito!) l’eclettica scrittrice Lia Celi e lo storico e saggista Andrea Santangelo (vincitore del Premio Cerruglio nel 2018 con il saggio L’Italia va alla guerra e firma di articoli di storia e attualità per il Resto del Carlino) tornano a raccontare le vicende del vigile di borgo di Monteperso Marco Pellegrini, già protagonista di “Ninnananna per aguzzini” (Solferino, 2020) e finalista all’XI edizione del Premio Nebbia Gialla per la letteratura noir e poliziesca. Ormai specializzatasi nel ritrarre personaggi storici con il rigore degli studiosi ma anche con tantissima ironia, oltre alla serie noir ambientata a Monteperso, la coppia artistica riminese Celi-Santangelo ha all’attivo numerose biografie che approfondiscono gli aspetti meno noti delle vite di personaggi celebri quali Lucrezia Borgia, Giacomo Casanova e Caterina de Medici (UTET).

Tutte le serate d’autore si svolgono all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19: per l’occasione, via Tupputi è chiusa al traffico. I posti a sedere sono limitati per cui è richiesta la prenotazione (080 809 2484).