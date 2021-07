​Allo scrittore biscegliese Luca De Ceglia il "Nobel del Sud" nel nome di Dante

«Dante me l'ha fatta grossa! Mi fa uscire dal silenzio degli archivi, dai luoghi della meditazione, per farmi salire su un palcoscenico così prestigioso e stracolmo di riflettori. Vi è bisogno di arterie rinforzate! Il "merito" non è una cosa da poco. E' una notevole responsabilità. Porto nel mio cuore chi mi ha candidato e coloro che hanno approvato e poi tutti quelli che, congratulandosi per la mia designazione a questo Premio ritenuto quasi un Nobel del Sud, hanno espresso commenti davvero lusinghieri. Troppo buoni. Dedico questo momento di gloria a coloro che sono portatori di cultura, a servizio della storia e della solidarietà. Un caro saluto agli amici della terra salentina, grato per l'ospitalità».

Così Luca De Ceglie, giornalista e scrittore biscegliese, aveva salutato qualche giorno fa la notizia della designazione per L’Alto Riconoscimento per la Letteratura e l’Impegno Sociale Dante Alighieri, nell’ambito del programma della Biennale d’Arte in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta. L’appuntamento si è celebrato ieri nella sala Bernini del Grand Hotel Tiziano di Lecce.

Ieri, dunque, la consegna della statuetta, immediatamente celebrata anche dall'associazione Borgo Antico di Bisceglie per bocca del suo Presidente, on. Sergio Silvestris: «Un nostro concittadino, il Cav. Luca De Ceglia - giornalista e ispettore onorario della Soprintendenza - ha ricevuto ieri il riconoscimento Dante Alighieri arte cultura e impegno sociale. Un giusto tributo a una vita di impegno per la storia è la cultura locale. Al mio amico Luca un abbraccio e tante congratulazioni. È un ringraziamento per il contributo che ha portato alla riscoperta e al racconto della storia della nostra amata Bisceglie».