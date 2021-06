Lunedì 21 giugno si è tenuto presso l’auditorium di “Roma Intangibile” un concerto di giovani violinisti, nonché studenti della Scuola di Violino della Prof.ssa Antonella Piscitelli. Nel concerto che ha gremito lo storico sodalizio di mutuo soccorso, presieduto dal dott. Pasquale D’Addato, sono risuonate le pagine di noti compositori barocchi e classici: si è trattato infatti di un viaggio musicale alla riscoperta di Albinoni, Nardini, Vivaldi, Haydn e Mozart, per la cura dell’interpretazione degli allievi del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Sono intervenuti tanti soci e ha presenziato il Consiglio direttivo di Roma Intangibile ad apprezzare le melodie della serata. Si sono esibiti: Silvia Coronese (T. Albinoni, Sonata in La minore – Grave, Allegro, Adagio, Giga), Beatrice Sciancalepore (A. Vivaldi, dal Concerto in Sol minore RV 334 – Allegro non molto, Largo), Giusy de Vincenzis (P. Nardini, dal Concerto in Fa maggiore – Allegro), Michelangelo Ventura (A. Vivaldi, dal Concerto in Sol minore RV 317 – Allegro, Adagio), Elena Squiccimarro (giovane socia del Sodalizio biscegliese – J. Haydn, Concerto in Sol maggiore – Allegro moderato, Adagio, Allegro) e Alessia Porcelli (W. A. Mozart, dal Concerto in Sol maggiore, Adagio, Allegro), nel completo rispetto delle norme anticovid-19. Ha accompagnato i ragazzi al pianoforte il prof. Domenico Bruno.