​La Eter srl che gestisce la libreria Abbraccio alla Vita diventa la prima Società Benefit a Biscegl

La ETER SRL diventa “Società Benefit” riportando così, anche nello Statuto, uno dei suoi punti cardine sin dal giorno della sua istituzione: l’orientamento alla creazione di un impatto positivo su persone e ambiente.

Introdotta in Italia nel 2016 (negli USA nel 2010), questa forma giuridica di impresa dà la possibilità a società orientate per vocazione e vision aziendale oltre che al proprio profitto, anche all’etica e al rispetto per il personale, per l’ambiente, per l’ecologia in generale, di formalizzare questa attitudine trasferendola nero su bianco sullo statuto che infatti, all’art. 3 riferito allo scopo della Società Benefit ETER SRL recita: “Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica”.

Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

In qualità di Società Benefit la Eter Srl intende perseguire attività che abbiano come finalità il benessere comune, operando in modo responsabile ed etico, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Questi obiettivi si esplicano anche attraverso l'operato delle attività di proprietà della stessa società fra cui la Libreria Abbraccioallavita, che apparentemente può sembrare "solo" una libreria per bambini, ma sviluppa al suo interno un concept di promozione e diffusione sull'importanza della lettura a tutte le età. Promuove la diffusione del libro e soprattutto degli albi illustrati per i più piccoli, e allo stesso tempo contribuisce alla conoscenza dell'importanza dell'allattamento al seno e dell'utilizzo della fascia per rafforzare la relazione tra madre e neonato.

Sono di proprietà della Eter SRL Società benefit anche i siti web Comodo.it, il portale dei preservativi nato nel 1998 con l’obiettivo di promuovere – anche attraverso la divulgazione di oltre 3mila pagine di contenuti informativi sul tema - la diffusione e l'utilizzo del preservativo per contrastare la diffusione delle MTS (malattie a trasmissione sessuale) e Tuttosteopatia.it, il portale dell'Osteopatia italiano attivo sin dal 2004 per promuovere la conoscenza dell'osteopatia in Italia al fine di aumentarne la diffusione come disciplina olistica orientata al raggiungimento del benessere fisico e personale, utilizzando solo l’approccio manuale.

“Un passaggio significativo per la mia società, che ne rispecchia i principi che da sempre muovono le mie scelte imprenditoriali – spiega Massimo Valente, osteopata legale rappresentante della ETER SRL - tanto che già tempo fa il mio avvocato Antonio Di Lollo Capurso, che aveva avuto modo di studiare questo tipo di formule societarie, mi faceva notare che la ETER da sempre fosse una società di questo tipo senza però che noi lo sapessimo. Il passo successivo è stato breve, è bastato che sia il commercialista Claudio Valente che il notaio Piero Acquaviva constatassero ciò e redigessero il nuovo Statuto della società, che oggi è diventata ETER SRL Società Benefit”.