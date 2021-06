“MAD4BAT”, corso gratuito di social media marketing per le attività del food

Un corso gratuito di Social Media Marketing per le attività commerciali del settore ristorazione operanti nella provincia Bat con l’obiettivo di offrire strumenti per migliorare la presenza sui social network delle attività maggiormente colpite dalle chiusure anti covid.

È l’idea di Mad Fever, agenzia di comunicazione di Bisceglie specializzata nelle strategie di comunicazione per le aziende food, che ha deciso di lanciare “MAD4BAT”, un ciclo di consulenza online gratuita della durata di 4 ore aperto a ristoranti, bar e pub della Bat che ne facciano richiesta. Un’iniziativa di solidarietà digitale che vedrà Mad Fever (in portfolio lavori per il Caseificio Montrone, Pastaio Maffei, Despar Italia, Dolci Preziosi) mettere a disposizione il suo know-how e la sua professionalità.

“Abbiamo pensato al settore della ristorazione perché è stato uno dei più penalizzati dall’emergenza Covid, possiamo mettere a disposizione di queste attività la conoscenza e la professionalità acquisite negli anni lavorando per le aziende di food”, ha spiegato Loredana Dellisanti, fondatrice di Mad Fever. “Ora che si sta ripartendo a pieno regime, con l’estate ormai alle porte, la comunicazione avrà un ruolo decisivo per promuovere la propria attività”.

MAD4BAT non ha alcun fine di lucro e si rivolge a chi non ha in essere, al momento della richiesta, contratti di collaborazione riguardanti il social media marketing con agenzie di comunicazione, studi grafici o professionisti freelance. Per fare richiesta della consulenza è necessario compilare il form dedicato al link www.madfever.it/mad4bat a partire da mercoledì 16 fino a venerdì 25 giugno.

Verranno prese in considerazione le attività rispondenti ai requisiti richiesti (appartenenza al settore ristorazione e al territorio della Bat), che verranno ricontattati per fissare la prima call. Per Info: 329.0128628