Premio “Dolmen Poesia”: prorogata scadenza consegna lavori. Ecco i nomi dei giurati

Ancora tre settimane per presentare poesie e componimenti in gara per la prima edizione del Premio “Dolmen Poesia”.

Sarà possibile infatti inviare i propri lavori a info@prolocobisceglie.it entro le ore 14:00 di sabato 10 luglio. Tale proroga è stata decisa dal direttivo della Pro Loco Unpli di Bisceglie, associazione organizzatrice del contest, per dar modo a quanti hanno chiesto informazioni e maggiori dettagli per la partecipazione anche da fuori confini regionali.

Il concorso a premi è rivolto ad autori italiani e stranieri con opere esclusivamente in lingua italiana e dialettale (a tema libero).

La giuria tecnica che valuterà i lavori pervenuti sarà composta da Joanna Kalinowska (poetessa polacca), Gaetano Finizio (poeta tarantino) e Carlo Monopoli (attore, tenore, poeta biscegliese).

Il bando comprensivo di tutte le informazioni è scaricabile sul sito della Pro Loco www.prolocobisceglie.it