Ecco l’ultimo libro di Nicolantonio Logoluso: “Leonardo Storelli. Una vita per l’arte” ​

Il nuovo programma di iniziative “Estate 2021” dello storico Sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, mette in primo piano la cultura. Si terrà infatti durante il prossimo Salotto del Giovedì, 10 giugno alle ore 18:30, secondo le misure di distanziamento anticovid-19, in Sede Sociale (via G. Bovio, 53) la presentazione del libro-biografia sul socio “Leonardo Storelli. Una vita per l’Arte” scritto dal presidente onorario Nicolantonio Logoluso, e pubblicato nell’ambito della collana “I soci raccontano”. Introdurrà il meeting il Presidente D’Addato e relazionerà lo Storico dell’arte dott.ssa Margherita Pasquale, di concerto alla voce dell’autore.

Nicolantonio Logoluso non è nuovo alla pubblicazione di monografie. Tra le precedenti si menzionano: “Roma Intangibile”, “Bisceglie delle ‘casedde’ e della vita contadina”, “Leonardo De Mango”, “Gli antichi sapori pugliesi”, “Giacinto Cavaliere e l’antica pasticceria biscegliese”, “Vecchi barbieri e antiche barberie”, “La storia e le curiosità della Società operaia di mutuo soccorso ‘Roma Intangibile’”, “Il Circolo Filatelico Numismatico biscegliese 1964-2003”.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, propone, al termine della presentazione, un momento di intrattenimento con le parodie del duo artistico Natale Buonarota e Nicola Ambrosino in un laboratorio di scrittura creativa dal titolo “Composizione filastrocche, canto e recitazione in lingua e vernacolo”.

Il Consiglio di Amministrazione di “Roma Intangibile” ha, quindi, recentemente deliberato il calendario degli eventi estivi a costituire il rilancio del Sodalizio dopo la grave pandemia. Dopo le già realizzate serate di giovedì 20 maggio in Parco Unità d’Italia (Santa Messa celebrata da Don Franco Lorusso, cantata dal Tenore Giovanni Mazzone e premiazione delle “Eccellenze del Territorio e Sicurezza”) e di venerdì 28 maggio (repertorio canzoni di Lucio Dalla, interpretate da Natale Buonarota e Sergio Cangelli), il calendario prevede i seguenti appuntamenti:

- Mercoledì 23 giugno, Piazza V. Emanuele, evento in ricordo di Antonella Dell’Olio;

- Mercoledì 30 giugno, ore 19:00, Parco Unità d’Italia: “Festival della Canzone Italiana” con la partecipazione di giovani cantanti biscegliesi;

- Martedì 6 luglio, ore 21:00, Parco Unità d’Italia: “Bella Musica” (Natale Buonarota presenterà e modererà il cantautore pugliese Pietro Verna per il lancio del suo nuovo CD "Carne e poesia". Cantautore emergente nel panorama musicale italiano che si avvale di recente di open act con artisti del calibro di Bungaro, Roberto Vecchioni, James Senese, Michele Zarrillo. La voce e la chitarra dell'artista saranno accompagnate dalla presenza musicale di Francesco Galizia, fisarmonicista e fiati, già componente dell'orchestra della Rai);

- Sabato 10 luglio, ore 21:00, Parco Unità d’Italia: serata ballo liscio e anni Settanta;

- Venerdì 16 luglio, ore 19:00, Parco Unità d’Italia, a grande richiesta: serata di Gala “Special Music” con la voce del Tenore Giovanni Mazzone, accompagnata da soprano e mezzo soprano;

- Sabato 31 Luglio, ore 21:00, Lega Navale, finale interregionale della terza edizione del concorso di monologhi “Dionise Urbane”. Partecipano le Regioni Puglia e Molise;

- Sabato 7 agosto, ore 21:00, Lega Navale: serata con musica del gruppo musicale Summer Time;

- Domenica 15 agosto, ore 12:30, “Festa del Socio – La Festa dell’Amicizia”;

- Sabato 28 agosto, ore 21:00, Lega Navale: “Serata in Bianco” con prodotti tipici pugliesi e il gruppo musicale dei Never Hide;

- 4 settembre, ore 21:00, Lega Navale: “Gran ballo di Fine Estate”.

Soci e simpatizzanti sono invitati.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi in sede.