Libri nel Borgo Antico si apre con un omaggio a Dante: aperte le iscrizioni per un laboratorio

La dodicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico” si aprirà con una rappresentazione teatrale in omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della sua morte. Per l’occasione, l’attore e regista biscegliese Gianluigi Belsito tornerà a Bisceglie con il suo Teatro del Viaggio per allestire una teatralizzazione itinerante ispirata ai canti più celebri della Divina Commedia, che si svolgerà all’interno del centro storico biscegliese. La rappresentazione coinvolgerà altri artisti professionisti, volutamente tutti biscegliesi, ma anche chiunque voglia cimentarsi con l’esperienza teatrale, attraverso la possibilità di partecipare ad un laboratorio completamente gratuito che si svolgerà dal 20 giugno al 26 agosto, tutti i mercoledì e giovedì.

L’accesso al laboratorio, che culminerà con la rappresentazione teatrale dantesca il 26 agosto 2021, è aperto alla cittadinanza e riservato agli adulti. Tutti gli interessati possono inviare proprie foto e una breve descrizione di sé alla mail ilteatrodelviaggio@gmail.com. I partecipanti al laboratorio saranno protagonisti di una esperienza immersiva e coinvolgente che darà l’opportunità agli attori, così come agli spettatori, di “vivere Dante” non solo ricordando i suoi versi più celebri, ma condividendo le fatiche, le emozioni e le delusioni che ne hanno caratterizzato la sua travagliata esistenza.

Quello che andrà in scena sarà un “itinerario dantesco” articolato in letture e performance teatrali all’aperto e sviluppato nel centro storico medioevale della città. Un “percorso teatrale” che racchiude due identità: una letteraria, che miri a ripercorrere i passi più celebri dell’opera maestra di Dante, e una più umana, che inquadri la figura del Poeta non solo come uomo di lettere.