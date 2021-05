Il 7 maggio la presentazione del libro “Rivoluzione Z” di Giulia Blasi

Venerdì 7 maggio alle ore 19 sulle pagine social delle Vecchie Segherie Mastrototaro si terrà la presentazione del libro “Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo” edito da Rizzoli e scritto da Giulia Blasi, giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Dialogherà con l’autrice Fabiola Papagni, componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie, che ha organizzato l’evento in collaborazione con i giovani del Rotaract di Bisceglie, le Vecchie Segherie Mastrototaro e la Commissione Parità e Pari Opportunità del Comune di Noci.

Per “Generazione Z” si intendono gli adolescenti e i neo-ventenni di oggi, nati tra il 1995 e il 2010. La generazione, quindi, che più recentemente ha cominciato a muovere i primi passi nell'età adulta. Portatrice naturale di una rivoluzione, è una generazione che non si accontenta più e non subisce in silenzio le disuguaglianze sociali. Giulia Blasi con questo libro mette in ordine le idee e fornisce tanti strumenti per essere persone consapevoli di sé e del mondo che si abita. “L’autrice”, si legge nella sinossi del libro, “si rivolge ai giovanissimi, cercando di aprire un dialogo fra serietà e ironia, con l’obiettivo di offrire spunti preziosi sulle trappole e i pregiudizi della famiglia, sulla scoperta della propria identità sessuale, sull’uso di internet e dei social, sull’imperativo della bellezza e sul mito della principessa, sui rapporti tossici con i maschi ma anche tra femmine… e su tutte quelle prove che tocca superare nell’età più delicata della vita. Perché il femminismo è rivoluzionario, e solo una nuova generazione giovane può aprire un’era migliore”.

Appuntamento, dunque, venerdì 7 maggio alle ore 19 sulle pagine social delle Vecchie Segherie Mastrototaro.