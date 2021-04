Per festeggiare il 25 aprile ecco il nuovo appuntamento con Radio Città Bambina

Non casualmente sistemaGaribaldi partecipa alla festa per la liberazione dal nazifascismo mettendo in rete il nuovo palinsesto della sua Radio Città Bambina. Un modo per confermare la vocazione educativa di un teatro della comunità, attento al prezioso ruolo dell’infanzia, nella custodia dei valori rappresentati da questa ricorrenza.

Versi di Versi, tema guida della sequenza di rubriche che ormai caratterizzano l'appuntamento, riassume una ricognizione di quelle lingue vere o inventate che aprono le porte della fantasia e del gioco. Linguaggi diversi, umani e animali, ma anche versi che, come in una poesia di Fosco Maraini o in una canzone di Adriano Celentano, hanno da sempre partecipato a questo grande gioco delle parole. Si dipana il filo delle storie e il testimone, anzi la radio di cartone che viaggia di classe in classe stavolta è animata dalla III B della Scuola Elementare Edmondo de Amicis di Bisceglie, custodita dalle maestre Ruggieri, Petruzzella, Spinelli, Gadaleta e Battaglia e dai maestri Grosso e Paradiso.

Bambine e bambini ricevono per posta una parola chiave, un oggetto e da questi ingredienti partono per sviluppare la loro storia. Ospite principale dell'appuntamento di questo mese, fissato per le 17,30 sul sito www.iltempodeipiccoli.it, l'autore di Factory, scrittore, naturalista e coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova: TIM BRUNO, interrogato dalla IV B del de Amicis, grazie alla complicità delle maestre Lella Colangelo e Rosa Martucci. Dedito all'osservazione degli animali e al loro comportamento, Bruno è certamente uno degli autori più amati nel panorama della narrativa per ragazzi italiana. E mentre sarà possibile ascoltare una nuova puntata del racconto del “suo” ratto Scorza, affidata alle voci di Nunzia Antonino, Rossana Farinati e Pietro Naglieri, saranno imperdibili: l’appuntamento con i tautogrammi di Walter Lazzarin; la presentazione del libro del giorno, Volpe 8 di George Sanders, affidata a Viviana Peloso, libraia delle Vecchie Segherie Mastrototaro; e l’esplorazione de la parola del giorno, stavolta tutta dedicata alle lingue inventate o a chi, come Amelia Kinkade, parla con gli animali e ogni tanto va in Africa per ascoltare cosa hanno da dire gli elefanti e i leoni. Meraviglie poi dalla corrispondente burattinaia, al momento siciliana, Valentina Vecchio, musiche e voci "siglanti" di Mirko Lodedo, con Eva e Giosuè, Livio Minafra, Sirio e Luna, abbai e commenti da un folto gruppo di animali invitati al microfono per l'occasione. Radio Città Bambina è una iniziativa di sistemaGaribaldi, affidato alla cura di Nunzia Antonino, Rossana Farinati, Livio Berardi e Brandy, mascotte canina, sostenuta dal Comune di Bisceglie e dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il Lonfo non vaterca né gluisce

e molto raramente barigatta,

ma quando soffia il bego a bisce bisce,

sdilenca un poco e gnagio s’archipatta.

E’ frusco il Lonfo! E pieno di lupigna

arrafferia malversa e sofolenta!

Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna

se lugri ti botalla e ti criventa.

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi

Fa legica busia, fa gisbuto

e quasi quasi in segno di sberdazzi

gli affarferesti un gniffo.

Ma lui, zuto t’alloppa, ti sbernecchia

e tu l’accazzi.

Fosco Maraini