Club per l’Unesco di Bisceglie: 21 marzo 2021, Giornata della poesia

Con l'obiettivo di sostenere la diversità linguistica attraverso l'espressione poetica, il ruolo privilegiato del dialogo, l’avvicinamento delle culture e aumentare la possibilità di ascoltare le lingue a rischio di estinzione, l’UNESCO dichiara nel 1999 la Giornata mondiale della Poesia. La Giornata ricorre il 21 marzo, primo giorno di primavera. I Club per l’UNESCO di Bisceglie e di Otranto, insieme a Radio Sbaam Tv, celebrano Il Lieto Canto domenica 21 marzo dalle ore 11:00 alle 12:00, in streaming sulla pagina https://m.facebook.com/radiosbaamtvon/ , per onorare i poeti, il ruolo unico e potente della poesia, promuovere la lettura, la scrittura e l'insegnamento della poesia, favorire la convergenza tra la poesia e altre arti.

Aprono l’evento i saluti di Marco Torru, Dirigente Radio Sbaam Tv, di Pina Catino, Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, e di Clara Gualtieri, Presidente Club per l’UNESCO di Otranto, sull’importanza dell’arte poetica «perché tra le diverse forme di espressione, ogni società guarda all’antichissimo statuto dell’arte poetica come luogo della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica» (G. Puglisi già presidente CNIU). L’iniziativa si concerta, infatti, sul mantenimento della diversità linguistica e culturale in un momento in cui le culture sono sempre più minacciate da tanti fattori tra cui i cambiamenti climatici, pandemia, sviluppo industriale.

Inoltre, poiché ogni forma di poesia è unica, ma ognuna riflette l'universale dell'esperienza umana, in trasmissione intervengono: Raffaella Leone, resp. Pubbliche Relazioni SECOP edizioni, una casa editrice pugliese diretta da Peppino Piacente, che relaziona della sua collana di poesia I Girasoli (nota e apprezzata a livello internazionale e diretta dalla poetessa Angela De Leo - poetessa, scrittrice, critico letterario, anche lei in diretta streaming); Lara Di Carlo, editore PanDiLettere-Roma, nonché giovane casa editrice che nasce nel 2018 con l’idea di dar vita a un’armonia tra corpo e anima; Antonio Natale Rossi, Presidente Casa degli Scrittori e della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) che si occupa della promozione della creatività di tutte le espressioni artistiche e per la tutela degli Autori e degli Artisti; Vincenzo D’Orsi, musicoterapeuta, esperto di massaggio sonoro vibrazionale; Paolo Dragonetti De Turris Rutili e Yulia Bazarova , fondatori del Premio Internazionale Puskin-Italia. Il Premio promuove la produzione letteraria, saggistica in italiano o in lingua russa e sottolinea la stretta vicinanza fra la cultura russa e quella italiana in relazione ai temi e alle forme espressive che rendono grandi e moderne le due culture. Il Premio promuove anche una “Sezione Giovani” dedicata a un ricercatore scientifico che abbia sviluppato un lavoro ispirato a scrittori o poeti russi.

Conduce in studio Antonella Pagano, sociologa, poeta e scrittrice ideatrice e conduttrice della trasmissione di successo “Anima Mundi, La Poesia dei Territori” in onda ogni lunedì su Radio Sbaam Tv.