​Voce del verbo Accompagnare​, con Sergio Ramazzotti e Daniele Mencarelli​

Si conclude Salute! promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 28 febbraio dalle ore 17.00 disponibile sul sito web iltempodeipiccoli.it Radio Città Bambina, con Nunzia Antonino, Livio Berardi e Rossana Farinati, nuova puntata del palinsesto radiofonico che sistemaGaribaldi rivolge a genitori e figli tutta dedicata alla Salute vista, anzi ascoltata, all’altezza di bambino. Numerose le rubriche e gli ospiti della puntata: Il filo delle Storie con i bambini e le bambine della classe III A del IV circolo Don Uva, con il maestro Giuseppe Maenza e con la maestra Carla Pesola, la Parola del giorno, Musiche in libertà, Io Ti domando con I bambini e le bambine della classe III B del IV circolo Don Uva con le maestre Angela Cola Martino e Susanna De Candia intervistano il professor Nicola Laforgia, primario di neonatologia al Policlinico di Bari, le Meraviglie con Valentina Vecchio. Alle ore 18.30 Voce del verbo Accompagnare, con il fotografo e reporter Sergio Ramazzotti e lo scrittore Daniele Mencarelli guidati da Annamaria Minunno. Appuntamento che parte dalle vicende raccontate da Su questa Pietra, libro di Ramazzoti vincitore del Premio Presìdi del libro 2020, che racconta la storia di chi è "costretto a umiliarsi, viaggiando lontano da casa come una specie di clandestino, per poter esercitare fino alle estreme conseguenze il proprio libero arbitrio”.

Sergio Ramazzotti è autore di centinaia di reportage da tutto il mondo, apparsi sulle principali testate internazionali, dal 2017 collabora col settimanale tedesco Der Spiegel. È suo il best seller Vado verso il capo (Feltrinelli), cronaca di una traversata di tredicimila chilometri compiuta con i mezzi pubblici da Algeri a Città del Capo. Ha vinto l’International Photography Awards di Los Angeles, il premio di giornalismo “Enzo Baldoni” e nel 2020 il suo Su questa pietra è premio Presìdi del Libro - Alessandro Leogrande per il giornalismo letterario.

Daniele Mencarelli romano, poeta e scrittore, finalista e/o vincitore di premi (Città di Atri, Luzi, Brancati, Cesari, Volponi, Pordenonelegge, Strega), indaga anche per curriculum personale il disagio. Suoi sono La casa degli sguardi, Tutto chiede salvezza e l’ultimo La croce e la via oltre a raccolte poetiche come Bambino Gesù pubblicato con Nottetempo. Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste.

È possibile seguire Salute! sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva.