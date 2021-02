CARNEVALE al IV Circolo Didattico "Don Uva".

Grande festa per il martedì grasso al IV Circolo Didattico! E' un Carnevale diverso ma le insegnanti non hanno voluto privare i loro alunni di festeggiarlo, nonostante tutte le limitazioni e nel rispetto delle regole che questa pandemia ci ha portato a conoscere. Anche le docenti, del plesso Corte Preziosa, concludono oggi con gioia le attività laboratoriali , che hanno contraddistinto questa settimana di festa.

Quotidianamente le docenti di questo grado scolastico relegato molto spesso a"Cenerentola dell'Infanzia " Carrara Reddito" si sono trasformate per i loro alunni in SUPER EROINE. " Del sistema formativo italiano si impegnano per offrire ai loro alunni tutte le possibilità e le opportunità per continuare a vivere a colori, nonostante tutto!