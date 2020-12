Il Comune di Bisceglie ha provveduto ad erogare, nel primo pomeriggio di ieri, il credito dei buoni spesa sulle tessere sanitarie dei cittadini che avevano partecipato al bando e sono risultati beneficiari. Per verificare l'esito della propria domanda e l'importo assegnato si può cliccare direttamente sul link https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie inserendo il numero della propria pratica (ricevuto quando si è inoltrata la domanda) nella sezione “Consulta la graduatoria”. Il credito è immediatamente spendibile esibendo la tessera sanitaria del soggetto richiedente nelle attività commerciali convenzionate, il cui elenco è anch’esso pubblicato sito del Comune di Bisceglie e sulla la App Municipium, per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), di alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati e latte artificiale) nonché di prodotti di prima necessità (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti).

“Un segnale forte e concreto di attenzione a chi è in difficoltà in questo periodo complicato, con la volontà di non lasciare indietro nessuno”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Siamo particolarmente felici di essere riusciti ad erogare i buoni prima di Natale, come auspicio di speranza per il futuro e così da consentire di trascorrere festività un po’ più serene a chi è in stato di bisogno. Un altro impegno mantenuto dalla nostra Amministrazione, che continua così a dimostrarsi competente e operosa. Un sentito ringraziamento agli uffici che hanno lavorato con impegno e dedizione per svolgere tutte le procedure in tempo utile. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un altro bando per sostenere ulteriormente le famiglie colpite dall’emergenza economica causata dal Covid e allo stesso tempo sostenere il commercio di vicinato”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver concluso l’iter in tempi rapidissimi, utilizzando una procedura telematica comoda, semplice e immediata sia per partecipare al bando sia per erogare i buoni a tutti i beneficiari, poco meno di duemila famiglie, utilizzando tempestivamente le risorse a disposizione, pari a 486mila euro”, ha rimarcato Roberta Rigante, Assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie. “Anche io ci tengo a ringraziare dirigenti e funzionari che hanno lavorato all’unisono per raggiungere questo significativo obiettivo”.