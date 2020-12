​Le opposizioni chiedono chiarezza sui titoli di Energetikambiente

I consiglieri comunali di opposizione Vincenzo Amendolagine, Enrico Capurso, Franco Napoletano, Giorgia Preziosa, Alfonso Russo, Mauro Sasso e Francesco Spina hanno inviato ieri a mezzo pec un'interrogazione con richiesta di risposta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segretaria Generale. Con l'interrogazione si richiede all'Amministrazione di chiarire se il gestore del serizio di igiene urbana possieda effettivamente i requisiti generali e speciali d'appalto.

«L'interrogazione - si legge nella nota diffusa dalle stesse opposizioni - si è resa necessaria a seguito di recenti pronunce del TAR Piemonte e del Consiglio di Stato che hanno disposto l’annullamento in via definitiva della Determina di aggiudicazione di una procedura di gara - con seri profili di analogia con quella bandita dal Comune di Bisceglie nel 2019 - indetta dal Consorzio Albese Braidese e che è stata aggiudicata nel gennaio 2019 proprio al RTI composto da Energeticambiente srl e Pianeta Ambiente Soc. Coop.

Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR Piemonte, ribadendo:

- che sussiste “continuità imprenditoriale” fra Aimeri Ambiente srl affittante d’azienda/socio unico della società Energeticambiente srl. Una continuità che, secondo la giustizia amministrativa, risulta oggettivamente dagli atti acquisiti nel giudizio;

- che la società Aimeri Ambiente srl è stata attinta, in passato, da risoluzioni e da applicazioni di clausole penali nell’ambito di contratti con altre Pubbliche Amministrazioni;

- che Energeticambiente srl non ha posto in essere misure di self-cleaning, idonee a recidere l’oggettivo nesso di continuità e dipendenza imprenditoriale che la lega all’affittante d’azienda/partecipante totalitaria.

Alla pronuncia della Giustizia Amminsitrativa si aggiunge anche la determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta che nell’ambito della Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero smaltimento nel Comune di Caserta (analoga, anche in questo caso alla procedura di gara espletata dal Comune di Bisceglie) ha disposto “la revoca dell’aggiudicazione in danno di Energetikambiente s.r.l. e la sua contestuale esclusione dalla procedura di gara” perché a carico dell'aggiudicatario sarebbe emersa l’insussistenza del requisito partecipativo (art. 80 comma quarto, Dlgs 50/2016) con particolare riferimento alla grave violazione degli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico del socio unico dell’Energetikambiente, Aimeri Ambiente srl».