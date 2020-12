Spina: «E’ una grande emozione vedere felici tante famiglie grazie a tanti anni di lavoro»

«E’ sempre una grande emozione vedere felici tante famiglie grazie ai sacrifici di tanti anni di lavoro amministrativo. Tre anni fa ultimammo a tempo di record 20 alloggi comunali, il primo dei quali fu assegnato alla piccola Marianna e alla sua famiglia a tempo di record per ragioni di salute».

A ricordare quel momento proprio nelle stesse ore in cui l’attuale Amministrazione comunale sta procedendo alla consegna di quegli appartamenti, è l’ex Sindaco Francesco Spina, ora Consigliere comunale di opposizione.

«In questi giorni – prosegue Spina -, gli uffici comunali stanno assegnando, secondo la graduatoria del bando pubblicato dalla mia amministrazione e proseguito poi dall’amministrazione successiva, ben 20 alloggi realizzati durante il mio mandato. È sempre una grande emozione vedere come il lavoro e i sacrifici di quegli anni stiano ancora oggi contribuendo a dare una casa e tanta serenità alle famiglie più fragili così come prevede la legge. Ora lotteremo perché anche gli alloggi programmati dalla mia amministrazione nella zona dell’ospedale vadano alle famiglie indigenti e non vengano venduti o utilizzati con finalità clientelari! Tanti cittadini sono in attesa in graduatoria e meritano rispetto e attenzione da parte delle istituzioni».