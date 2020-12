Nel periodo natalizio regolare il servizio di raccolta dei rifiuti

Non si fermano le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente neanche nel periodo natalizio tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021. L’Ati che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha voluto proseguire anche nei giorni di festa per consentire lo smaltimento della maggiore quantità di rifiuti domestici prodotti in questo lasso di tempo.

Questo, invece, è il calendario delle aperture e chiusure festive dei Centri comunali di raccolta di Via Padre Kolbe e Via Carrara Salsello:

• chiusi il 25 dicembre.

• aperti il 26 dicembre dalle 07 alle 13.

• chiusi il 01 gennaio 2021.

• aperti il 06 gennaio 2021 dalle 07 alle 13.

Questo, infine, il calendario di apertura e chiusura dell’Infopoint di via Stoccolma:

• il 24 dicembre aperto dalle 09 alle 12.30.

• il 25 e 26 dicembre chiuso

• il 31 dicembre aperto dalle 09 alle 12.30.

• il 01 e 06 gennaio chiuso.

L’Associazione temporanea d’impresa Energetikambiente-Pianeta Ambiente, approfitta di questa comunicazione per rivolgere a tutti i biscegliesi un augurio di un sereno Natale 2020 e di un buon 2021.