Sequestrano un tir a Terlizzi ma escono fuori strada con la motrice sulla Andria-Bisceglie

Assaltano un Tir a Terlizzi dopo aver sequestrato il conducente dell'autoveicolo portandogli via il carico d'olio contenuto nella cisterna. Ma, datisi alla fuga con la sola motrice, provocano un incidente sulla provinciale 13 Andria-Bisceglie.

L’automezzo è stato bloccato nei pressi di Terlizzi da una banda organizzata, una parte della quale si è allontanata con la cisterna, mentre un complice ha portato via la motrice. Durante la fuga sulla sp Andria-Bisceglie il ladro alla guida ha però improvvisamente perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa sulle barriere laterali. Anche un'auto che transitava in direzione opposta è uscita fuori strada nello stesso momento, restando quasi completamente distrutta. La donna a bordo, illesa, è stata condotta in ospedale. Anche il conducente dell'autocisterna, incappucciato nella motrice, è stato ritrovato spaventato, in stato confusionale dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, che però sarebbero fuggiti con un altro mezzo al seguito.

Sul posto oltre ai carabinieri, sono giunte anche le pattuglie della polizia locale. Le indagini, condotte dai carabinieri tranesi, sono in corso.