Allarme variante Coronavirus «inglese», caso sospetto a Molfetta

Il covid mutato in Inghilterra sarebbe atterrato a Bari e giunto anche a Molfetta. Secondo quanto riportato, qualche istante fa, dal TG3 Regione, una venticinquenne molfettese sarebbe ora in isolamento per questo motivo nella nostra città.

Isolata assieme al resto della famiglia, la giovane è risultata positiva al covid giovedì scorso.

Il test sarà processato dall'istituto zooprofilattico di Foggia per capire se si tratta, effettivamente, della variante inglese del virus. La giovane si sarebbe sottoposta al tampone rapido in Inghilterra, in una tensostruttura dell'aeroporto prima di imbarcarsi: avrebbe, poi, saputo l'esito positivo, tramite sms, solo dopo essere arrivata a Bari. A quel punto è stato immediato l'isolamento e il tampone di verifica che ha confermato l'esito.

Sono circa 150 i passeggeri dello stesso volo. La lista è stata trasmessa al ministero della Salute che avvertirà le singole ASL per cominciare le operazioni di tracciamento.