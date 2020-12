«​La città sta crollando e Angarano non fa nulla per mettere in sicurezza il Centro storico»

«La città sta crollando. E non solo metaforicamente. Ottobre 2019: crolla una trave posta dal Comune in una traversa del centro storico e un uomo finisce in ospedale. Solite promesse di Angarano, nessun intervento! Dicembre 2020: stessa zona, crolla una porzione di edificio, sfiorata una tragedia».

A mettere insieme le due vicende ci ha pensato il Consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina che rincara la dose: «Passeggiare a Bisceglie è diventato pericoloso tra crolli di strutture e cadute di alberi. Perché nei dodici anni precedenti non è mai successo nel centro storico, mentre in soli due anni e mezzo di Angarano è accaduto più volte? Solo sfortuna? O è l’incuria e la mancanza di attenzione di questa amministrazione a produrre nel tempo tutti questi crolli?

Dopo il crollo dell'anno scorso nella stessa zona Angarano & C. non hanno colpevolmente fatto nulla per eliminare il pericolo. “Non è a me...e stasera poteva essere tragedia! Angarano deve attivarsi, ora, immediatamente con i poteri di ordinanza per monitorare e per mettere in sicurezza gli edifici pericolanti della città. Due episodi così gravi, con il ricovero in ospedale di un cittadino l’anno scorso, sono un grave campanello d’allarme. Con la vita delle persone non si può né giocare né tergiversare. Anziché perdere tempo a procedure inutili di vendita dei beni comunali del centro storico, Angarano faccia il suo dovere subito e ordini la messa in sicurezza degli edifici pericolanti».