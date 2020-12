​Distrutta la stele per le 118 vittime della strage di Linate Copyright: n.c.

«La stele in onore delle 118 vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001 è stata trovata in frantumi».

Ne dà notizia il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«L'autore (o gli autori) di questo deprecabile gesto - scrive - non ha "solo" distrutto un pezzo di marmo ma sfregiato un simbolo collettivo, vilipeso la memoria di persone che hanno perso la vita in uno degli avvenimenti più tragici della nostra storia contemporanea, provocando un immane dolore ancora vivo nelle Comunità di Milano e Bisceglie, già storicamente unite da un ponte ideale e ancor più rinsaldate nella memoria e nel commiato di quel gravissimo incidente. L'unico superstite è il nostro concittadino Pasquale Padovano, a cui va il nostro affettuoso abbraccio unitamente alle famiglie delle vittime.

Rimetteremo una nuova stele al suo posto, perché Bisceglie non è quella racchiusa in questi episodi beceri, Bisceglie non si identifica nell'inciviltà di una minoranza ma è una Comunità rispettosa e operosa, civile e composta, che si dissocia con forza da questi atti vergognosi».