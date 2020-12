Fortunatamente in quel momento non passava nessuno in quella viuzza del centro storico. Solo tanto trambusto e un po' di apprensione nei residenti dell'area circostante. Ma poteva andare peggio. Molto peggio.

E' accaduto intorno alle 19.30 di stasera: un balcone ed un solaio di un antico edificio di Strada Sguazzone, traversa di via Ottavio Tupputi, strada parallela di largo Castello, nel centro storico di Bisceglie. Si tratta di uno dei tanti edifici puntellati che albergano nel Borgo Antico di Bisceglie e che stasera ha ceduto, facendo crollare al suolo un balcone e tanti calcinacci. Le vie limitrofe sono tutte abitate e solo un caso ha evitato una tragedia. Sul posto sono arrivati in pochi miniti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Ha raggiunto il posto prima l'assessore Natale Parisi, qualche minuto dopo il Sindaco Angelantonio Angarano che ha poi sottolineato: «Stasera è crollata una parte del solaio di un immobile privato disabitato e in stato di abbandono nel centro storico. Il crollo ha determinato la caduta di parte di cornicione all'esterno.

Siamo intervenuti tempestivamente con i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale, unitamente ai Vigili del Fuoco arrivati sul posto. I tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a verificare lo stato degli immobili nella zona. Siamo al lavoro e seguiranno subito tutti gli atti e le azioni necessarie a garantire la massima sicurezza dei residenti e di coloro che transitano nella zona.

Ma non ci fermeremo qui. Per garantire la sicurezza dei cittadini, avvieremo immediatamente un rigoroso e puntuale monitoraggio per verificare lo stato degli immobili nel centro storico, soprattutto sugli stabili abbandonati da tempo. Stasera non si è fatto male nessuno ma la verifica della staticità degli immobili del centro storico è improcrastinabile. Ove necessario intimeremo interventi rapidi e immediati.

Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e polizia locale per il pronto intervento ed all’ufficio tecnico di Bisceglie.