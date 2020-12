Sono in corso i lavori per il prolungamento della pista ciclabile sulla costa con il nuovo tratto che si estenderà su viale Ponte Lama e su via Giovanni Bovio. Arriverà nei pressi dell'incrocio con via della Libertà e si congiungerà con i tratti già esistenti sulla ex statale, tendendo a formare così un lungo anello ciclabile, moderno e sicuro, ampio e separato dalla carreggiata.

A darne notizia è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Con un ulteriore finanziamento di 196mila euro, inoltre, questo anello si potrà congiungere con il centro della Città, creando un percorso ciclabile che possa collegare il centro urbano e la litoranea.

«Continuiamo quindi - conclude Angarano - a incentivare la mobilità sostenibile insieme all'aumento del verde nella nostra Città, immaginando un futuro in cui, con la collaborazione di tutti, ci si possa spostare sempre di più in bicicletta anziché in auto, con meno traffico, smog e stress. E una sempre crescente consapevolezza orientata al rispetto dell'ambiente».