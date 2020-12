​“Investimenti per la riqualificazione degli orti urbani​", la richiesta di Futuro Anteriore

«E' stata protocollata, a mezzo pec e all'attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri una istanza relativa all'Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di orti urbani”».

A presentarla è l'Associazione di Promozione Sociale & Culturale Futuro Anteriore che ha precisato: «Finalità di questa nostra seconda iniziativa è arrivare alla modifica del progetto esecutivo già approvato, prima che vengano assegnati i finanziamenti per i lavori, ovvero quello di consentire alle varie parti cittadine interessabili, l'opportunità di costruire una progettualità condivisa quanto più vicina al territorio in considerazione al fatto che l'intervento deriva da un'azione pilota nata "dal basso" che, aveva e ha come prerogativa anche nei suoi sviluppi, cd follow up, il coinvolgimento a vario titolo del Terzo Settore, auspicando la migliore collaborazione tra tutte le parti, pubbliche e private, nell'interesse esclusivo della Comunità».

Ecco il testo della nota:

«L'Associazione Futuro Anteriore invita l’Amministrazione a fare Sua l’opportunità di condividere le modalità di sviluppo di detto intervento, al fine di co-progettare, un’azione capace di soddisfare i criteri di sostenibilità sociale ed economica come generativi del progetto e della istanza di finanziamento, con particolare riferimento alle previsioni relative all’area denominata “Lama Cappuccini – Orto Schinosa”, anche al fine di una coerente programmazione sinergica con gli ulteriori setting comunali già individuati per l’attuazione locale della misura in questione.

Come noto, la misura 4.3 del PAL GAL Ponte Lama, deriva da una precedente azione pilota (“GrInLab”) sviluppata, come agli atti comunali, con il coordinamento dell’Associazione, preposta anche con funzione di follow up rispetto alle attività già svolte. A tal fine si prenda nota delle pag. 6 e 7 dell’Accordo di partenariato del progetto ANCI “Io lavoro to push up talents – CANTIERI BiSMART”.

Nel condividere tale esperienza con una molteplicità di realtà sia locali che di rilievo extracittadino, compreso il GAL stesso, l’Associazione ha posto in essere, ancorché in previsione stessa alla riprogrammazione dell’attuale PAL “Ponte Lama”, un lavoro di cui potesse e di fatto potrà oggi beneficiare, almeno in parte, per il tramite delle Istituzioni Locali, l’intero ambito territoriale del GAL.

In tal senso, l’Associazione chiede di condividere con l’Amministrazione, sin da questa fase preliminare, direttrici di sviluppo progettuale quanto più utili e pertinenti per l’attuazione locale della succitata misura. Ai sensi della Lg 142/90, si fa pertanto istanza formale di accesso ai seguenti atti amministrativi e/o altra documentazione attinente: 1. La proposta progettuale comunale relativa alla misura 4.3 PAL GAL Ponte lama.

2. L’atto di concessione relativo alla gestione del sito “Lama Cappuccini – Orto Schinosa”.