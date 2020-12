Spina: «Solo da martedì 15 Bisceglie torna zona gialla. Occhio alle multe»

«Angarano ha purtroppo male interpretato l’ordinanza regionale. Bisceglie zona gialla da domani (martedì 15 dicembre) e non da oggi».

E' quanto sottolinea l'ex Sindaco ed oggi Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Per riparare all’errore di Angelantonio Angarano - scrive Spina - per evitare che ignari cittadini possano pagare sanzioni e somme per l’ennesimo strafalcione della amministrazione biscegliese, mi tocca evidenziare che l’ordinanza regionale che stabiliva la zona arancione (su richiesta dei sindaci del territorio) ricomprende la giornata di oggi. Sicché, solo da martedì Bisceglie sarà zona gialla. Il comunicato di Angarano è quindi erroneo e non deve trarre in inganno.