Ristori confermati, “fondamentali per evitare altre penalizzazioni dei commercianti”

“Le importanti conferme della Regione Puglia sui ristori alle attività commerciali della zona arancione impegnate nella somministrazione di alimenti e bevande, tra cui quelle della nostra Città, consentono agli operatori commerciali di non scontare altre penalizzazioni in un periodo già molto duro. I ristori, dunque, ci saranno in una misura che ha lasciato soddisfatti i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti anche per le modalità di erogazione e i tempi che si preannunciano quanto più rapidi possibile. Con i ristoratori, che avevo ricevuto in quella ‘drammatica’ sera del 7 dicembre, poco dopo l'istituzione della zona arancione in 4 Comuni della Bat tra cui Bisceglie, avevo condiviso i sacrifici sopportati dalla categoria e la necessità di mantenere alta l'attenzione in un periodo di ampia diffusione del contagio. E al contempo avevo assicurato che avremmo chiesto ristori congrui e certi in tutte le sedi istituzionali.

Tanto abbiamo fatto. A partire dalla sera stessa e, a seguire, sia nella videoconferenza dell'8 Dicembre scorso con il Prefetto della Bat e gli altri Sindaci, sia nella videoconferenza del giorno successivo sempre con la Prefettura, i sindaci e le associazioni di categoria. E devo dire che da parte della Regione c'è stata ampia disponibilità, come aveva da subito preannunciato il presidente Emiliano, che ringraziamo per l’impegno mantenuto. Tutte le istituzioni coinvolte, con il fondamentale coordinamento del Prefetto Valiante, hanno fatto in modo che si potesse lavorare tempestivamente e concretamente ad un obiettivo comune, contribuendo in maniera fondamentale a dare certezze e tranquillità ai commercianti e ai loro rappresentanti in un periodo molto delicato e complesso”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.