Ecco come si assistono i bambini affetti dal Covid a Bisceglie, Angarano: «Reparto unico in Puglia»

«Oggi sono felice di condividere con tutti voi una notizia che fa tenerezza e infonde speranza, conforto e sicurezza in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando. Da circa dieci giorni all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie è stato istituito il reparto di Pediatria Covid, unico in Puglia insieme a quello del “Giovanni XXIII” di Bari. Perché, purtroppo, anche i neonati possono contrarre il virus e aver bisogno del ricovero».

Lo ricorda il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Il reparto di Pediatria Covid – scrive Angarano -, diretto con professionalità, passione, dedizione e umanità, dal Dott. Mimmo Paternostro con la collaborazione di tutti i medici, infermieri e operatori sanitari, consta di sei posti letto, estendibili ad otto, dotati di ossigeno a parete e monitor multiparametrici.

Finora, in circa dieci giorni, il reparto ha già ospitato sei piccoli pazienti, dei quali tre sono stati felicemente dimessi e tre, tutti dell’età inferiore ad un anno, sono tuttora ricoverati. Altri bimbi hanno inoltre ricevuto assistenza in regime di consulenza. E le opportune cure sono state fornite anche alle mamme di alcuni bimbi, anch'esse risultate positive.

Naturalmente quello che ci auguriamo tutti è che il reparto resti quanto più vuoto possibile, perché significherebbe che non ci sono bimbi positivi. Ma nel caso di positività al virus, sapere di poter contare su un reparto dedicato e preparato in caso di necessità è una straordinaria certezza per le mamme e le famiglie, che hanno così la possibilità di vivere con maggiore tranquillità una situazione non certo piacevole.

Ringrazio calorosamente tutti coloro che, a tutti i livelli, hanno reso possibile questa eccellenza con lungimiranza, lavorando sin dalla prima ondata a questo obiettivo, che ha comportato fatica, impegno e sacrificio.

Di fatto si tratta di un'eccellenza nell'eccellenza, quella dell'ospedale di Bisceglie, in prima linea contro la pandemia sin dalla prima ondata grazie all'encomiabile operato di tutti i medici, infermieri e operatori sanitari a cui va tutta la nostra gratitudine e quella della Comunità.

A volte l'emergenza sanitaria tende ad inaridirci, ci provoca ansie e preoccupazioni, una pressione psicologica notevole. Ma dobbiamo rimanere umani. E notizie come queste ci aiutano a rimanere umani, aiutandoci a guardare al futuro con fiducia e ottimismo».