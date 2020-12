Riprende l’iter per l’approvazione del Ddl sulla malattia dei professionisti

Il Presidente del Consiglio dell’’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Trani, Antonello Soldani, aveva lanciato una pressante richiesta di intervento al mondo politico italiano: la necessità di risolvere urgentemente il nodo della malattia dei professionisti. Soprattutto in questi mesi di Covid.

Soldani, in particolare, aveva rivolto un appello ai parlamentari del territorio con la precisa richiesta di riprendere l’iter del provvedimento legislativo che mira ad eliminare una deplorevole disparità di trattamento tra professionisti.

E non sono mancate le risposte. La prima è stata quella della senatrice del Movimento 5 Stelle, Angela Bruna Piarulli, che aveva preso a cuore la vicenda portandola all’interno della discussione politica nazionale. Oggi è arrivata una prima risposta operativa. Ad annunciarla è un altro rappresentante del Movimento 5 Stelle in Parlamento: il deputato barese Giuseppe Brescia.

In una mail recapitata proprio al Presidente Soldani annuncia che «Dal Senato confermano che l'iter del Ddl sulla malattia dei professionisti riprenderà la prossima settimana in commissione Giustizia. Su insistenza di diversi gruppi, la Presidenza del Senato ha infatti concesso la deroga per la ripresa dell'iter».

«Si tratta – commenta Antonello Soldani - di una prima concreta e fattiva attivazione per raggiungere l’obiettivo di civiltà e di uguaglianza che meritano gli iscritti agli Ordini Professionali ed in particolare dei dottori commercialisti in questo delicatissimo momento storico».