Naglieri: «Dal consigliere Spina affermazioni contraddittorie e pretestuose»

“Dal sindaco dipinto come ‘addetto stampa della Asl’ al sindaco che occulta i dati relativi al Covid il passo è breve. Ma il Consigliere Spina si rende conto di quanto sia contraddittorio e non credibile nelle sue affermazioni? Un giorno dichiara una cosa, il giorno successivo esattamente il contrario".

Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore alle attività produttive del Comune di Bisceglie.

"Ciò dimostra - insiste Naglieri - quanto pretestuose siano le sue accuse. Per la serie: su cosa attacco l’amministrazione oggi? E si trova un pretesto, qualunque esso sia purché utile a gettare fango quotidiano sulle istituzioni, con buona dose di vanagloria politica e senza alcun fine costruttivo. Un po’ quello che è accaduto con le dichiarazioni sui ciottoli, ai limiti del ridicolo, che mi hanno fatto venire in mente il gioco di Raffaella Carrà con il contenitore di fagioli. Dopo il fantomatico esodo dei ciottoli biscegliesi sui lidi tranesi, catalogati rigorosamente dal n. 1 al n. 452967453986400002, si prefigurano due strade: incollarli tutti per tenerli fermi o redarguirli affinché non si muovano più con il moto ondoso. La foto diffusa dal Consigliere Spina a sostegno della sua tesi contiene in sé la prova della fake news, tanto è evidente che ritrae ciottoli di colore diverso e soprattutto già smussati rispetto a quelli utilizzati per i lavori a Bisceglie, che si dovranno smussare col tempo con l’azione del moto ondoso.

Un’altra bufala facilmente smascherabile che infanga ingiustamente non solo l’Amministrazione Comunale ma anche il lavoro di dirigenti e funzionari seri e preparati”.