Roma Intangibile a lutto: scomparso il socio Pasquale Colamartino

Con immenso dolore, la Società operaia di mutuo soccorso "Roma Intangibile" di Bisceglie, si stringe alla famiglia del socio Pasquale Colamartino per la sua prematura scomparsa. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020 si è spento il cuore di un uomo perbene e onesto, che si è speso con amore nella vita per i cari, per il lavoro, per il sociale e, non per ultimo, per il Sodalizio.

All'abbraccio e al cordoglio di "Roma Intangibile", dei soci tutti e del Consiglio direttivo presieduto dal Comm. Pasquale D'Addato, si unisce anche quello dei gruppi: ANCRI (Associazione Nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, sez. territoriale BAT – direttivo “Canusium”) presieduta dal cav. Cosimo Sciannamea; LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), presieduta dal prof. Francesco Schittulli, di cui sua figlia Mariarosaria Colamartino è responsabile per Bisceglie; Cavalieri Templari Cristiani “Jacques De Molay" e associazione di promozione sociale CompagniAurea.

È stato possibile dare l'ultimo saluto alle 10:30 presso la cappella cimiteriale, come comunicato dall'Ufficio di Presidenza di S.O.M.S. "Roma Intangibile" che ha porto sentite condoglianze nel sentimento di vuoto incolmabile. La società di mutuo soccorso ha fatto presente in nota: «Oggi presso la cappella del cimitero, l'ultimo saluto a Pasquale Colamartino dal Presidente con il Consiglio di amministrazione di Roma Intangibile. Dolore e commozione per la sua prematura scomparsa. Ciao Pasquale rimarrai sempre nei nostri cuori».